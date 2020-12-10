《日入而息》中國取消美外交人員赴港澳免簽證，麗晶花園爆疫

《今天重點》﹡中國取消美國持外交護照人員臨時訪問港澳免簽待遇

﹡標普道瓊斯指數公司指將據華府行政令移除部分中資企；外交部表示標普道

瓊斯剔除中企是美國打壓中企又一事例

﹡袁國勇稱麗晶花園第六座Ｄ室所有居民須遷往隔離營；本港新增１１２宗確

診，３４宗源頭不明

﹡彭黛玲羅冠聰會面展示特區旗，港府表示強烈不滿及反感

﹡畢馬威料本港今年新股集資額５０３億美元，全球第二

﹡仲量聯行料樓市最壞情況未出現，明年樓價最多跌５％；仲量聯行料明年核

心街舖及商場租金最多反彈５％



《即日市況》﹡港股走勢偏軟，全日收低９２點報２６４１０，科指跌近１％



《深滬股市》﹡滬綜指全日好淡爭持升０﹒０４％，鋼鐵股最亮眼



《美元匯價》﹡歐央行議息，留意經濟前景表述；歐元最新報１﹒２０８７╱９０，日圓最

新報１０４﹒４８╱５０



《公司資訊》﹡中原施永青元旦起交棒，不會再參與日常決策

﹡宏利與Ｂｒｉｎｃ推出初創企業培育計劃

﹡高偉電子（０１４１５）今早停牌，待公布內幕消息

﹡據報Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）招股上限定價５﹒５２元

﹡和鉑醫藥（０２１４２）四個產品進入臨床研究，專利可產生營收

﹡匯豐表示銀債平均認購額較去年上升一倍

﹡信銀國際推出高端財富管理服務，高淨值客戶升近１倍

﹡中銀香港（０２３８８）３０％新戶口透過手機應用程式遙距開戶；中銀香

港推全新高端理財服務，冀未來３年客戶增長逾５０％

﹡寶勝國際（０３８１３）１１月綜合經營收益淨額按年跌９﹒２％至

２０﹒５億元人民幣

﹡聯交所表示星美控股（００１９８）下周一起將取消上市地位

﹡友佳國際（０２３９８）首１１月銷售金額按年跌８％

﹡中國金融租賃（０２３１２）就收購食品生產商訂諒解備忘錄

﹡港龍中國地產（０６９６８）１１月合同銷售金額３７﹒８億元人民幣，按

年增１１４％

﹡綠地香港（００３３７）首１１月合約銷售按年跌２４﹒２％至３１１﹒４

億元人民幣

﹡丘鈦科技（０１４７８）１１月攝像頭模組銷售量按年跌１６﹒８％

﹡裕元集團（００５５１）１１月綜合經營收益淨額７﹒２９億美元，按年跌

６﹒７％



《國企紅籌》﹡中國信息科技（０８１７８）擬廿四合一削股本再拆細，改每手１萬股



《神州民企》﹡據報長汽（０２３３３）計劃推出全新智能電動汽車品牌

﹡升華蘭德（０８１０６）悉售供電信增值服務附屬公司

﹡網龍（００７７７）發布小學教輔產品「馳聲優學」

﹡海信家電（００９２１）斥８﹒２億元人民幣認購華夏銀行５項理財產品



《中國要聞》﹡１１月中小企業發展指數升至十個月最高

﹡統計局表示２０２０年全國糧食總產量增０﹒９％

﹡傳與騰訊阿里洽談出售資產，趣頭條回應：子虛烏有

﹡據報金融監管加速補短板，針對金融科技創新完善手段

﹡ＷＴＯ上訴機構癱瘓，中國商務部要求啟動成員遴選

﹡商務部表示「大批日本企業撤離中國」說法根本站不住腳；中新自貿協定升

級後續談判聚焦服務和投資；中歐正舉行第３５輪談判，聚焦解決遺留問題

；開展一系列促消費工作，全面取消二手車限遷

﹡上海「十四五」規劃建議公布，強調城市數字化轉型

﹡上海警方破獲特大非法經營境外期貨案，涉資七百億元

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡１１月全球黃金ＥＴＦ持倉流出１０７噸，規模次高

﹡ＩＤＣ表示第三季中國智能家居設備市場出貨量現負增長

﹡信通院表示１１月內地手機市場總出貨量同比跌超１５％

﹡１０月末險資配置國債增至逾３萬億元，惟收益率不高

﹡珠海市委書記表示珠澳合作將以橫琴粵澳深度合作區為龍頭

﹡廣東表示推進港澳青年在粵創業就業，出台政策便利購房

﹡小鵬汽車成立新公司，註冊資本２０億人民幣

﹡中國取消美國持外交護照人員臨時訪問港澳免簽待遇

﹡全國人大常委會表示強烈譴責美方制裁，將實施對等制裁

﹡美國財政部制裁澳門商人尹國駒及其三個實體

﹡崔天凱稱中美關係嚴峻，合作是兩國唯一正確的選擇

﹡傳澳洲尋求將棉花銷往中國以外地區

﹡標普道瓊斯指數公司：將據華府行政令移除部分中資企

﹡轉發特朗普推文後，中國駐美大使館稱帳號被黑客攻擊

﹡繼裁定傾銷後，中國初裁澳洲紅酒存在補貼將徵保證金

﹡華為運動健康實驗室投入使用，首度對外展示研究設備

﹡國企天津物產重整方案：現金清償５０萬以下債務

﹡紫光系再多４﹒５億美元債逾期，恐觸發同系交叉違約

﹡蘇寧易購微升，斥２０億元債券購回又傳本周發ＡＢＳ

﹡上海將電商直播人才納入緊缺人才引進目錄

﹡中方稱孟晚舟案純屬政治事件，與加國公民案性質不同

﹡華春瑩稱為維護國家利益尊嚴，做「戰狼」亦無妨

﹡據報中國化工擬與中化集團合併，由國資委監管

﹡外交部表示標普道瓊斯剔除中企是美國打壓中企又一事例



《寶島快訊》﹡台股收跌１％報１４２４９點，結束四連揚



《其他消息》﹡李家超稱凍結資金機制針對洗黑錢無關政治，卻被污衊為濫用權責

﹡新一批保就業名單補貼額１０億元涵蓋４﹒８萬僱員

﹡彭黛玲羅冠聰會面展示特區旗，港府表示強烈不滿及反感

﹡逾２６０人陷「投連險」騙局，共失４﹒７億元

﹡高力表示香港樓市受惠中國經濟復甦，人幣強勢更添吸引；內地經濟復甦帶

動本港房產市場租賃及投資需求

﹡畢馬威料本港今年新股集資額５０３億美元，全球第二

﹡萬事達卡調查指香港數碼智能指數列全球第三、亞太區第二

﹡深股通額度全日用１０﹒９億元；滬股通額度全日用２５﹒４億元，陸股通

淨流入１５億元

﹡仲量聯行料樓市最壞情況未出現，明年樓價最多跌５％；仲量聯行料明年核

心街舖及商場租金最多反彈５％

﹡市場失當行為審裁處裁定鄭則鍔曾就中國燃氣股份進行內幕交易



《新冠肺炎》﹡本港新增１１２宗確診，３４宗源頭不明

﹡黑龍江東寧市、綏芬河市各新增１例本土確診

﹡加拿大衛生部批准使用輝瑞疫苗

﹡據報墨西哥將採購３５００萬劑康希諾生產的新冠疫苗

﹡Ａｔｒａｄｉｕｓ表示後疫情時代亞洲經濟前景明朗

﹡一田百貨表示沙田店其餘員工測試報告均呈陰性

﹡的士工會表示部分司機抗拒強制檢測，寧願暫時放棄開工

﹡政府發強制檢測公告，包括麗晶花園６座葵盛西邨８座；麗晶花園Ｄ室新增

一宗初步陽性個案

﹡袁國勇稱麗晶花園第六座Ｄ室所有居民須遷往隔離營

﹡專家憂麗晶花園第六座爆發，促實施強制檢測及禁足令

﹡陳淑莊及林瑞華涉參與酒吧聚會，明年１月預審

﹡陳凱欣建議市民聖誕新年假期留家１４天

﹡麗晶花園羽毛球場改為臨時檢測中心

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