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11/12/2020 09:20

《新股掛牌》泡泡瑪特首掛開報７７﹒１元，較招股價高逾倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）今日首掛，開報７７﹒１元，較招股
價３８﹒５元高出１００﹒２６％，以每手２００股計，不計手續費，每手賺７７２０元。
　　該股公開發售獲超額認購３５５﹒７倍，一手中籤率１５％。（ｅｄ）

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