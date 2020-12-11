《新股掛牌》泡泡瑪特首掛開報７７﹒１元，較招股價高逾倍

《經濟通通訊社１１日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）今日首掛，開報７７﹒１元，較招股
價３８﹒５元高出１００﹒２６％，以每手２００股計，不計手續費，每手賺７７２０元。
該股公開發售獲超額認購３５５﹒７倍，一手中籤率１５％。（ｅｄ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇
|生財有道11/12/2020
危疾保花款多點揀好？4大重點你要知
|開市Good Morning11/12/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：渣打中線值博率勝匯控
|中國故事10/12/2020
《神州經脈》中國對美人員簽證制裁 滬綜指悶升 兩市交投減一成
|市場動向10/12/2020
全新中銀香港手機銀行盡顯人情智能．優化客戶體驗
|FOCUS10/12/2020
【FOCUS】18紅色州VS4搖擺州 侵侵法律戰「終極一擊」
|開市Good Morning10/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：友邦調整至80元可買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰