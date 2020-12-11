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11/12/2020 07:50

《匯市走勢》歐央行未出台大規模刺激歐元漲，硬脫歐憂慮打擊英鎊

　　《經濟通通訊社１１日專訊》歐洲央行未有一如預期出台大規模刺激措施，歐元周四
（１０日）走高，而英鎊則因英國無協議脫歐的可能性增加而走高。
　　美元指數跌０﹒３４％，報９０﹒７８。美元兌加元跌０﹒６１％，報１﹒２　７４１加元
，曾觸及１﹒２７０８，創２０１８年４月以來最低。
　　歐元兌美元升０﹒４９％，報１﹒２０８２美元。歐洲央行擴大購債計劃，並同意向銀行提
供更多流動性，但要求他們繼續為企業放貸。央行亦表示關注歐元匯率，以判斷對中期通脹前景
的可能影響。
　　英鎊兌美元跌０﹒７２％，報１﹒３３０５美元。英國首相約翰遜表示，英歐很有可能無法
達成貿易協議，但誓言將盡可能避免硬脫歐。英國央行總裁貝利則表示，硬脫歐與疫情相比對經
濟造成更持久的損害。
　　澳元漲１﹒２６％至０﹒７５３７美元。澳元兌新西蘭元反彈至一個月高位１﹒０６４１新
西蘭元，高於月初觸及的七個半月低位１﹒０４１９。
　　最新數據顯示上周初次申請失業金人數增加１３﹒７萬至達８５﹒３萬人，遠高於預期僅
７２﹒５萬，創９月中以來最高，反映需要出台新刺激措施支撐經濟。
　　美國財長努欽表示，共和黨和民主黨參議員就救助方案的會談取得很大進展，預計將會有更
多的討論。不過眾議院議長佩洛西暗示，爭論可能會持續到聖誕節。（ａｌ）

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