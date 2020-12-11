《窩輪匯智－劉嘉輝》如何透過窩輪投資美股？

《窩輪匯智》港股繼續牛皮呈上落市的格局，波幅進一步收窄，恆指波幅指數跌至１７％水

平的半年低位，反映市場正靜待方向。展望下周，內地將公布包括零售及固定資產投資等數字，

美國則有製造業採購經理指數以及選舉人團會議。

筆者早前提到追蹤美股納指１００表現的相關窩輪，匯豐是近年市場上首個提供道指窩輪的

發行商，亦是納指１００產品的發行人之一。近日不少投資者都問及相關產品的結構及風險，趁

這個機會再詳細解釋一下。

就以追蹤納斯達克１００指數（納指１００）的相關窩輪為例子，成分股為最大型及成交最

活躍之美國及國際非金融類上市公司，重磅股包括蘋果、微軟、亞馬遜、ＴＥＳＬＡ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ及ＡＬＰＨＡＢＥＴ等１００間上市公司。市場上的納指１００窩輪有認購證

及認沽證，投資者首先要看好波幅走勢，選擇認購證（即看好納指１００表現）或認沽證（即看

淡表現），兩者皆在港交所交易買賣。透過利用以上產品，投資者將不再限於投資香港資產，令

投資組合能更多元化。

與其他港股窩輪產品一樣，美股指數權證也設有行使價及到期日，基本操作及概念亦一樣，

不同的包括其交易日和交易時間差異，例如在聯交所不開放買賣美國指數權證期間，指數水平可

能會波動。此外，由於納指１００以美元報價，但窩輪以港元結算，因此當我們計算現金結算金

額將美元轉換成港元時，會存在？率風險。更多詳情可上匯豐輪證網站

ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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