《缸邊隨筆－石鏡泉》談金價

《缸邊隨筆》環球央行印了這麼多銀紙，但金價始終上升乏力。何故？三個原因：



（１）金不生息，投資者好息，故寧買股票。尤其是科技股，動輒倍升，揸股好過揸金。



（２）投資界多了樣新玩意，比特幣。２０１７年９月，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ話比特幣是個

騙局。２０２０年１２月，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ話比特幣的內在價值在未來數月會升（圖一）。



（３）投資者拋金買比特幣。



上述三點，有個共通點亦有個差異點，大家可看到？



反對揸金的人謂：「金不可衣、不可食、不可暖」，金的價值在稀少，人信，可升值。



比特幣又如何？



一樣是不可衣、不可食、不可暖，其價值是在稀少，可升值。以前無人信，現在較多人信（

見上述ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ態度的轉變）。為甚麼ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ態度會轉變了？我轉之為

「大麻勝出論」。大麻是毒品（雖然無咁毒，但仍有毒），由於大麻在美國禁不了，美國又不願

擴建監倉去囚吸大麻犯，便改法例，將大麻合法化。吸大麻不再犯法，不解除大麻的毒性，吸食

者可以不坐監，但可以迷糊撞車死。



２０２０年的ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ，打倒２０１７年的ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ，不再認為比特

幣是騙局，並不解除比特幣可以是騙局，或是夢幻的事實。



１６世紀荷蘭人炒鬱金香，結果？當時的炒家全破產啦。但卻使今時荷蘭的種鬱金香者可維

生可致富。鬱金香有鬱金香的價，在其合理範圍，便可成「股票」長期有息派有回報，這才是投

資之「王道」。而不是價升、升、升、升、升……我讓你一直升上去。



無息派，能升幾多，就算Ｔｅｓｌａ ＣＥＯ、馬斯克，也發了電郵予員工，Ｔｅｓｌａ如

交不出盈利，股價會崩。



目前支持比特幣的有兩個理由：



（１）環球投資者持比特幣不多，他們一搶起來，便會升，對此筆者想大家上維基查一個字

叫ＥＩ Ｄｏｒａｄｏ。



（２）ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ話掘比特幣的難度增加，因為掘比特幣要耗大量電力。



哎，你掘得難，不代表會將你的難變成財富。我每周二、四、六都費盡心思去「發掘」能中

六合彩金多寶的哪六個數字，掘了幾十年，都中不到金多寶，我能否將此難化成財富你幫我買？



筆者都有收下古董，其中一項是宋元青白瓷碟，都收有一百幾十隻，但一個消息使我不敢再

收，就中國發掘出南海一號，沉船有幾萬件古瓷。唉！古董之有價，是在其稀有，突然間出水幾

萬件，又如果再出水多二號、三號，古董何價？



不少掘比特幣者，是在中國挖幣，因為中國電費相對比較平，日後中國多發展能源，電費更

平，就是南海二、三、四號出水，那時何ｄｉｆｆｉｃｕｌｔ之有？



阿爺話明比特幣是非法，不可作為貨幣用，全球央行亦不會將之作為貨幣用。你可以收藏，

但何價？



＊勿當稀有就值錢＊



千萬不要以為稀有就值錢，我的頭髮都十分稀有，可惜是對我稀有，對世人不稀有，故我每

天掉下的頭髮都是掃落垃圾桶。



筆者認為，黃金與比特幣就一如鍾無艷和夏迎春，齊王不識寶，只喜霎眼嬌，攬住隻比特幣

的夏迎春，但到最終，還是要黃金的鍾無艷，但齊王何日醒覺？不知。所以鍾無艷只好暫入冷宮

，連她的侍婢金礦股，也是坐冷板凳。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

