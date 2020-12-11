《專家之言－麥嘉嘉》明年傳統行業估值修復帶來機會，部署周期股

《專家之言》２０２０年的港股市場，成長股大幅跑贏價值股。以醫療、消費、科技為主的

成長板塊明顯跑贏以金融、地產、能源為主的價值板塊。醫療、科技行業基金２０２０年錄得大

量資金淨流入。相反，油氣、地產、金融等主題指數，以及恆生中國企業指數年內迄今仍為負收

益。



＊成長股ｖｓ價值股＊



展望２０２１年，最重要的宏觀背景為全球從新冠肺炎疫情步出，全球經濟有望開啓復甦進

程；但復甦有預期差，順周期板塊以銀行和保險為代表的金融板塊，在宏觀經濟確立復甦＋政策

環境逐步放鬆的背景下，基本面和估值在上半年，特別是一季度有望迎來回升，亦將帶領指數走

出上升行情；低基數效應，叠加中國２０２１年首季經濟增速有望創下新高，利好整體順周期板

塊的估值修復。

２０２１年港股市場存在傳統行業估值修復帶來的投資機會。節奏方面，上半年可能優於下

半年，重點把握一季度。整體而言，復甦乃是２０２１年港股市場的投資主題。板塊方面，我們

建議關注新經濟板塊，另外亦要留意與消費相關的股份，包括汽車、食品飲料、醫療保健及互聯

網消費等。同時，我們建議部署經濟周期股。



＊消費服務業業績增速望逐季上行＊



２０２０受累於疫情的服務業，在２０２１有望逐季向上：絕大多數行業在２０２１年的業

績同比增速可能逐季下行；但以旅遊、航空、酒店、澳門博彩為代表的消費服務業，考慮到基數

效應，其２０２１年業績增速高點可能出現在年中甚至年末，是為數不多的業績增速有望逐季上

行的板塊。

科技仍然是重要戰場，港股逐漸形成了以互聯網公司＋消費電子為主體的差異化科技資產池

，且龍頭公司的業績高增能夠消化其估值水平，長期而言科技的配置價值仍不容忽視。制度革新

可能是下一個重要催化劑，關注第二上市公司納入港股通的進程會否取得突破。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股票。）

