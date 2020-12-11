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11/12/2020 13:18

港股午後升幅輕微擴大，新報２６５２２升１１１點，科指漲５６點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，新刺激方案磋商有進展，其中納
指反彈６６點，道指失守三萬關。港股方面則高開２２３點報２６６３４點，一度高見２６７０
４點，惟美股三大指數期貨轉跌，港股升幅開始收窄。石油、汽車及科技股表現撐市，而醫藥股
及內房股表現較差。港股半日收升７４點報２６４８５點。午後恆指升勢稍微增強，油股升幅擴
大，其中中海油（００８８３）升近７％，暫為表現最好藍籌，現時恆指報２６５２２，升１１
１點或升０﹒４２％，主板成交８３２﹒７６億元。國企指數報１０４４５，升２９點或升０﹒
２９％。恆生科技指數報８０８２，升５６點或升０﹒７０％。
　　內地兩市跌幅收窄，上證綜指報３３４５點，跌２８點或跌０﹒８４％，成交２３７１﹒４
４億元人民幣。深證成指報１３５４２點，跌１８９點或跌１﹒３８％，成交２９１６﹒３３億
元人民幣。
　　重磅股續揚，友邦（０１２９９）升０﹒１７％，報８９﹒７元；匯控（００００５）走上
０﹒６％，報４２﹒１５元；建行（００９３９）軟０﹒１７％，報５﹒８元；騰訊（００７０
０）漲１﹒３％，報５８５﹒５元；阿里（０９９８８）揚１﹒４９％，報２５９﹒２元；美團
（０３６９０）走上２﹒２３％，報２９３﹒４元。

　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　　７﹒００元　　　升６﹒８７％
　　吉利　　（００１７５）　　　２２﹒１０元　　　升４﹒２５％
　　中石油　（００８５７）　　　　２﹒３９元　　　升３﹒０２％
　　中石化　（００３８６）　　　　３﹒４２元　　　升３﹒０１％
　　美團　　（０３６９０）　　２９３﹒４０元　　　升２﹒２３％

　　藥明　　（０２２６９）　　　８０﹒４５元　　　升１﹒５１％
　　百威　　（０１８７６）　　　２６﹒８５元　　　升１﹒５１％
　　阿里　　（０９９８８）　　２５９﹒２０元　　　升１﹒４９％
　　交行　　（０３３２８）　　　　４﹒１６元　　　升１﹒２２％
　　騰訊　　（００７００）　　５８５﹒５０元　　　升１﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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