港股高開２２３點報２６６３４點，國指漲８９點，科指升９７點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注美國財政刺激方案進度

，亞洲股市今早亦榮辱互見，日經跌１９７點，首爾指數漲２６點，港股方面則高開２２３點。

個股方面，疫苗消息帶動油價造好，「三桶油」有資金追捧，中海油（００８８３）高開逾３％

為最佳表現藍籌，中石油（００８５７）亦漲２﹒５８％；另外，商務部開展下一輪汽車以舊換

新，吉利（００１７５）隨即升２﹒５９％。恆生指數開報２６６３４點，升２２３點或升０﹒

８５％，主板成交１０１﹒６５億元。國企指數報１０５０５，升８９點或升０﹒８６％。恆生

科技指數報８１２３，升９７點或升１﹒２１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒０７％，報４２﹒３５元，以現價計，該股暫

連升３日，累計升幅２﹒４２％。港交所（００３８８）升０﹒４７％，報３８６元；騰訊控股

（００７００）升２﹒０８％，報５９０元；中移動（００９４１）無升跌，報４４﹒９５元；

友邦保險（０１２９９）升０﹒５％，報９０元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒３

９％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ６﹒７５元 升３﹒０５％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒７５元 升２﹒５９％

中石油 （００８５７） ２﹒３８元 升２﹒５９％

創科實業（００６６９） １０５﹒６０元 升２﹒５２％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒１０元 升２﹒４５％

美團－Ｗ（０３６９０） ２９４﹒００元 升２﹒４４％

騰訊控股（００７００） ５９０﹒００元 升２﹒０８％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒９０元 升２﹒０２％

中石化 （００３８６） ３﹒３８元 升１﹒８１％

小米集團（０１８１０） ２８﹒００元 升１﹒４５％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） ２６﹒４５元 升３﹒９３％

金山軟件（０３８８８） ４２﹒２０元 升２﹒８０％

美團 （０３６９０） ２９４﹒００元 升２﹒４４％

明源雲 （００９０９） ４４﹒８０元 升２﹒２８％

騰訊控股（００７００） ５９０﹒００元 升２﹒０８％

比亞迪電子（００２８５） ３８﹒００元 升１﹒８８％

平安好醫生（０１８３３） ９０﹒４０元 升１﹒８６％

ＡＳＭ （００５２２） ９９﹒１５元 升１﹒７４％

微盟集團（０２０１３） １０﹒９８元 升１﹒６７％

心動公司（０２４００） ４０﹒００元 升１﹒６５％

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