《盤後部署》中美關係緊張限制升勢，港股短期料好淡爭持

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，美國新刺激方案磋商有進展，其

中納指反彈６６點，道指失守三萬關。港股方面則高開２２３點報２６６３４點，一度高見全日

高位２６７０４點，重上十天線（２６５２４點）及廿天線（２６５４２點），惟美股三大指數

期貨今早轉跌，內地股市亦低走，恆指升幅開始收窄，午後一度低見２６４４３點，市場觀望氣

氛濃。今日石油、汽車及科技股表現撐市，其中中海油（００８８３）升６﹒１１％，報

６﹒９５元，為今日表現最好藍籌；而醫藥、內房及個別晶片股表現較差，其中舜宇光學

（０２３８２）跌２﹒４３％，報１４４﹒８元，為表現最差藍籌，最終港股收報２６５０５點

，升９５點或升０﹒３６％，主板成交１３５９﹒１４億元增加兩成三。國指報１０４５２點，

升３６點或升０﹒３５％。科指報８０８０點，升５４點或升０﹒６８％。

內地兩市先升後回，上證綜指報３３４７點，跌２６點或跌０﹒７７％；深證成指報

１３５５５點，跌１７６點或跌１﹒２８％。兩市全日成交推高至８３４９億元人民幣大增

１７﹒７％。



＊美國家庭財富面對疫情衝擊仍觸及紀錄高位＊



美聯儲周四公布最新數據顯示，９月美國家庭財富觸及１２３﹒５萬億美元的歷史高位，因

股市和房價上升以及現金儲備增加，消除了疫情導致家庭財務崩潰的憂慮。最新報告涵蓋了７月

至９月的這段疫情高峰期，因此有效反映美國家庭資產負債表的情況。股市上漲使家庭資產增加

２﹒８萬億美元，房地產價值上升使家庭資產增加約４０００億美元，最值得注意的是，即使失

業率高企，現金、支票帳戶和儲蓄存款的餘額仍增加４７３０億美元，達到創紀錄的１３﹒４萬

億美元。美聯儲官員和分析師認為，大量儲蓄有助家庭度過危機，甚至可能在疫苗發揮影響後，

推動明年經濟增長。

外媒路透引述知情人士稱，某些擁有百萬歐洲用戶的巨型科技公司被界定為網絡守門人，擬

制定新規限制這些公司的權力。這項標準將會列入將在下周公布的數字市場法案，法案將由歐盟

競爭事務執委維斯塔格於下周二（１５日）發布。預計會草擬數字守門人（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｇａｔｅｋｅｅｐｅｒ）的行為準則，根據有關標準，掌控對人員、服務和信息通道的網絡守門

人預計將包括Ａｌｐｈａｂｅｔ子公司谷歌、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果和亞馬遜。知情人士指歐

盟執委會仍就此進行討論，規定還會作出調整。市場政策轉變，將影響相當科技股的表現。



＊美國選舉人投票消息，影響市場氣氛＊



港股今日高開低走，今早發力一度收復十天線（２６５２３點）及廿天線（２６５４２點）

，惟甫重上２６７００點關口便升勢轉弱，再次失守上述兩條均線，相信大市短期上升動力仍不

足。另外，美國當局已啟動撤銷中電信（００７２８）在美國營運授權的程序，消息或令市場更

憂慮中美關係惡化，筆者認為特朗普政府在餘下一個多月的任期內，將繼續運用權力向中國企業

打壓，制裁將接踵而至，而且下周一（１４日）為美國選舉人投票日，特朗普至今仍未放棄翻盤

，更有１７州支持德州提告４大搖擺州的選舉過程違憲，美國政局或現變局。種種短期不明朗因

素浮現，相信市場氣氛將趨淡靜，預計大市短期續受壓，２６０００點有支持，２７０００仍為

阻力。（ｐｌ）

