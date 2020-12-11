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11/12/2020 08:10

【大國博弈】美國聯邦通信委員會：已啟動撤銷中電信在美營運程序

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）周四表示，已啟動撤銷中國電
信（００７２８）在美國營運授權的程序。
　　委員會主席阿吉特表示，部分美國政府機構建議撤銷中國電信的營運執照，並主要基於國家
安全，強調美國人非常擔心中國電信將被迫遵守包括通信攔截在內，向中國政府提供信息的要求
。（ａｌ）

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