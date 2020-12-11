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11/12/2020 17:49

《台股攻略－馮偉明》電子股持續偏軟，台股微跌１２點

　　《台股攻略》台股今日（１１日）走勢偏軟，加權指數最多曾跌過百點，尾市跌幅收窄，最
終收１４２６１點，微跌１２點，成交金額為新台幣３１８０億元。
　　大型電子權值股今日表現普遍疲弱。蘋概股方面，台積電今早股價微升後轉勢下跌，惟尾市
有買盤入市支持，最終收５１６元，升４元。大立光表現最為弱勢，今日開低走低，收３３２０
元，跌９５元。鴻海最低曾跌至８５﹒５０元，收８７﹒６０元，跌０﹒１０元。其他電子權值
股方面，聯發科及聯電同樣下跌，分別收７０７元及４６﹒１０元，跌２元及１﹒２０元；南亞
科收８５﹒３０元，跌３元，而日月光投控、瑞昱、華碩及光寶科均跌市收場。相反，１１家金
控宣布上月盈利超越去年全年，更創歷年新高，刺激金融股造好。富邦金收市升超過４％，收
４７﹒２０元，而國泰金、中信金及兆豐金亦升超過１％。
　　大型權值股續有回吐，不過從今日金融股撐住大市來看，台股暫時仍處於輪流炒作階段，而
資金並未有大舉流出股市，相信１３８００至１４０００點有不俗支持。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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