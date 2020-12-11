《窩輪豪情－梁業豪》恒指公司下周一開始發放科技指數ＥＡＳ

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為普拉達（０１９１３）、阿里健康（００２４１）與海底撈（０６８６２），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選華潤電力（００８３６）、融創中國（０１９１８）與石藥集團

（０１０９３）。

筆者開市前於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內指出，指數期貨未平倉合約淨數分析結果顯

示，今早（１１日）港股大市可平開或略為高開；於試出即市支持位後，便會上升，然後由科技

股的沽盤帶動即市回吐。結果，恆生指數與恆指期貨分別曾高見２６７０４和２６７２９，才掉

頭回落。科指期貨未能企穩於小時圖保歷加通道中軸之上，好淡雙方現時實力接近，走勢則已見

轉弱。此外，恆生指數有限公司從善如流，接受了筆者的意見。將於下周一（１４日）開始，每

５分鐘發放科技指數的估計結算價（ＥＡＳ），讓投資者多一個重要參考指標。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

