《談國論企－黎偉成》企業與居民信貸四連增顯復甦

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年１１

月份同比續和形成四連升，扭轉７月份回落之況，乃受惠企（事）業單位和住戶的中長期貸款快

增，而居民短期貸款由上年之跌轉升，顯控疫清零使經濟確切復甦。國家力促的國內大循環、國

內外雙循環使經濟有望提質重量發展，料信貸需求更殷。



＊企業固投１１月份續升俏看經濟前景＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年１１

月份達１﹒４３萬億元（見表一），較上年同期多增４５６億元或２﹒８７％，較１０月淨增

６８９８億元多增的２８５億元或４﹒３％，看來相去不遠；但１－１１月份累計１８﹒３８萬

億元同比增長１１﹒７８％，相對於２０１９年前１１個月的１５﹒６萬元的３﹒９％升幅，多

增７﹒８８個百分點，反映出銀行業在信貸淡季續力挺經濟，確保擺脫惡疫之困。

最惹人注目的，是金融機構對（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，於貸款傳統淡

季持續改善，特別是（一）中長期貸款，於２０２０年１１月份淨增達７８１２億元（見表三）

，同比增長１４﹒９８％，乃於１０月份淨增４１１３億元上升８５﹒６％基礎下的增長，此亦

可見企業對以固投為主的中長期資金，有十分強烈需求，因製造業有持續良性的發展：採購經理

指數ＰＭＩ的出口和進口新訂單於１１月份皆回升，使新訂單、生產持續擴張，顯示經濟基本回

復穩中有進發展，和行業俏看前景。

企業的（二）短期貸款，於２０２０年１１月份淨增７３４億元，即使同比下降

５５﹒３２％，惟這比１０月份淨減８３７億元，亦屬有改善之象。

至於（三）票據融資，於是月淨增８０４億元同比上升２８﹒８４％，比１０月份淨減

１１２４億元為佳。但（四）非銀行業金融機構淨減１０４２億元，上年淨增２７４億元。

此使企（事）業單位貸款於２０２０年１１月淨增７８１２億元同比增長１４﹒９８％，而

１０月份淨增２３３５億元飆升８５％，即四季度的前兩個月有相當良好的表現。



＊居民消費及置業意欲持續轉強＊



同樣有改進的，為（乙）住戶貸款，於２０２０年１１月份淨增７５３４億元，同比增長

１０﹒１９％，較１０月份４３３１億元僅增２﹒８％多增７﹒３９個百分點，而２０１９年同

期無惡疫時淨增的６８３１億元則增４﹒１３％，可見住戶於年底的信貸需求不弱。尤其是住戶

的（Ｉ）中長期貸款，於２０２０年１１月份淨增５０４９億元同比增７﹒６７％，而２０１９

年同期４６８９億元的升幅為６﹒７８％，似顯肺疫受控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有所

提升。

（ＩＩ）短期貸款於２０２０年１１月份淨增２４８６億元同比增１６﹒０６％，１０月份

少增５６﹒３％，上年同期淨淨２１２４億元。此該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市、鄉鎮的

逐步有序的解除「封關」的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多多的良性

政策和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放。

政府的抗疫取得良性的成效，特別是在幾乎全面復工復產後保持清零狀態，使企業及居民對

中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ４﹒１７ ＋ ５﹒３７ ３﹒９６ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ３﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ １３﹒１４ ＋１９﹒５５

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年１０月 ２０１９年１１月

（億） （％） （億） （％）

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住戶貸款 增７５３４ ＋１４﹒９８ 增６８３１ ＋ ４﹒１３

短期－－ 增２４８６ ＋１６﹒０６ 增２１４２ －１８﹒２１

中長期－－ 增５０４９ ＋ ７﹒６７ 增４６８９ ＋ ６﹒７８

非金融機企業及其他部門 增７８１２ ＋１４﹒８９ 增６７９４ ＋２３﹒４６

短期－－ 減７３４ －５５﹒３２ 增１６４３

中長期－－ 增５８８７ ＋３９﹒９０ 增４０２６ ＋２７﹒６４

票據融資－－ 減１１２４ － 增６２４ ＋１﹒６６倍

非銀行業金融機構 減１０４２ － 增２７４

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

