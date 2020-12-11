《異動股》匯控開升１％渣打升近２％，英倫銀行批准恢復部分派息

《經濟通通訊社１１日專訊》英倫銀行表示，容許英國的銀行恢復部分派息及派花紅，前提

是銀行具備充足資本，以對抗新冠疫情帶來的市場波動。匯豐控股（００００５）開升１﹒０７

％，報４２﹒３５元，破十天（４２﹒２４元）、二百五十天線（４２﹒１３５元）；成交約８

７萬股，涉資３６６８萬元。

渣打集團（０２８８８）升１﹒９４％，報４９﹒８５元。

匯控同系的恆生（０００１１）升０﹒５１％，報１３７﹒５元。

英倫銀行指，如銀行管理層認為有必要，可以自行考慮作出派發安排。該行將在２０２１年

中期業績前為銀行提供進一步指引。根據目前規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金

額不得多於銀行在２０２０年底風險加權資產總額的０﹒２％，或者佔２０１９年至２０２０年

累積盈利的２５％。

另外，匯控擬於下周四（１７日）發行總值１５億美元之４﹒６厘永久後償或有可轉換證券

。預期相關證券將於發行日之後３０日內納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ Ｄｕｂｌｉｎ名義營運的

愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券發行價為相關證券本金總額的

１００％。假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約４﹒１８億股普通

股，擴大已發行股本約１﹒９８％。

發行相關證券所得款項的總額預期為１４﹒８５億元，該集團用於根據優先股及美國預託股

份的條款及細則，贖回優先股及美國預託股份。

現時，恆生指數報２６６３４，升２２３點或升０﹒８５％，主板成交１０１﹒６５億元。

國企指數報１０５０５，升８９點或升０﹒８６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４２﹒３５元 升１﹒０７％

渣打集團（０２８８８） ４９﹒８５元 升１﹒９４％

恆生銀行（０００１１） １３７﹒５０元 升０﹒５１％

東亞銀行（０００２３） １７﹒００元 升０﹒３５％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒５０元 升０﹒２０％

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（ｎｓ）

