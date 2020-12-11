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11/12/2020 09:20

《異動股》匯控開升１％渣打升近２％，英倫銀行批准恢復部分派息

　　《經濟通通訊社１１日專訊》英倫銀行表示，容許英國的銀行恢復部分派息及派花紅，前提
是銀行具備充足資本，以對抗新冠疫情帶來的市場波動。匯豐控股（００００５）開升１﹒０７
％，報４２﹒３５元，破十天（４２﹒２４元）、二百五十天線（４２﹒１３５元）；成交約８
７萬股，涉資３６６８萬元。
　　渣打集團（０２８８８）升１﹒９４％，報４９﹒８５元。
　　匯控同系的恆生（０００１１）升０﹒５１％，報１３７﹒５元。
　　英倫銀行指，如銀行管理層認為有必要，可以自行考慮作出派發安排。該行將在２０２１年
中期業績前為銀行提供進一步指引。根據目前規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金
額不得多於銀行在２０２０年底風險加權資產總額的０﹒２％，或者佔２０１９年至２０２０年
累積盈利的２５％。
　　另外，匯控擬於下周四（１７日）發行總值１５億美元之４﹒６厘永久後償或有可轉換證券
。預期相關證券將於發行日之後３０日內納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ　　Ｄｕｂｌｉｎ名義營運的
愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券發行價為相關證券本金總額的
１００％。假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約４﹒１８億股普通
股，擴大已發行股本約１﹒９８％。
　　發行相關證券所得款項的總額預期為１４﹒８５億元，該集團用於根據優先股及美國預託股
份的條款及細則，贖回優先股及美國預託股份。
　　現時，恆生指數報２６６３４，升２２３點或升０﹒８５％，主板成交１０１﹒６５億元。
國企指數報１０５０５，升８９點或升０﹒８６％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　４２﹒３５元　　　升１﹒０７％
　　渣打集團（０２８８８）　　　４９﹒８５元　　　升１﹒９４％
　　恆生銀行（０００１１）　　１３７﹒５０元　　　升０﹒５１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒００元　　　升０﹒３５％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２４﹒５０元　　　升０﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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