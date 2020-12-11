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11/12/2020 09:36

《異動股》康希諾（６１８５）急瀉逾７％，遭基金公司減持８億股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》康希諾生物（０６１８５）Ｈ股現價跌７﹒０７％，報
１７３﹒６元，跌破十天平均線（１７５﹒４７０元）。該股成交約８９０萬股，主動買盤
６０％，涉資１５﹒１７億元。Ａ股（滬：６８８１８５）現價４２６﹒１元人民幣，跌
１２﹒１８元人民幣，或跌２﹒７８％，成交１﹒０６億元人民幣，涉及２５萬股。現價Ａ股對
Ｈ股呈溢價１９０﹒６１％。
　　外電引述市場消息指出，康希諾遭四家基金公司減持８億股，意向售價為每股１７０元至
１７５元，比上日收市價１８６﹒８０元折讓６﹒３％至９﹒０％。股東進一步出售有３個月的
禁售期。
　　康希諾今早有８億股大手成交，每股１７０元，相信是完成上述交易上板。
　　其他醫藥股高開，金斯瑞（０１５４８）升０﹒８５％，報１１﹒８８元；百濟神州
（０６１６０）升１﹒２１％，報１３４﹒１元；康龍化成（０３７５９）升１﹒３１％，報
１０８﹒４元。
　　現時，恆生指數報２６５６９點，升１５９點或升０﹒６０％，主板成交１５５﹒００億元
。國企指數報１０４６５點，升５０點或升０﹒４８％。恆生科技指數報８０６０點，升３５點
或升０﹒４４％。
　　即月期指新報２６５６８點，升１５５點，低水２點。即月國指期貨報１０４６５點，升
５０點，低水１點。
　　上證綜合指數報３３７８點，升５點或升０﹒１７％，成交１８０﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７２９點，跌１點或跌０﹒０１％，成交２０７﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾　（０６１８５）　　１７３﹒６０元　　　跌７﹒０７％
　　金斯瑞　（０１５４８）　　　１１﹒８８元　　　升０﹒８５％
　　信達生物（０１８０１）　　　５６﹒１５元　　　升０﹒４５％
　　藥明生物（０２２６９）　　　７９﹒４０元　　　升０﹒１９％
　　康龍化成（０３７５９）　　１０８﹒４０元　　　升１﹒３１％
　　百濟神州（０６１６０）　　１３４﹒１０元　　　升１﹒２１％
　　嘉和生物（０６９９８）　　　１６﹒２６元　　　升０﹒１２％
　　康方生物（０９９２６）　　　２９﹒００元　　　升０﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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