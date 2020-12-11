《異動股》康希諾（６１８５）急瀉逾７％，遭基金公司減持８億股

《經濟通通訊社１１日專訊》康希諾生物（０６１８５）Ｈ股現價跌７﹒０７％，報

１７３﹒６元，跌破十天平均線（１７５﹒４７０元）。該股成交約８９０萬股，主動買盤

６０％，涉資１５﹒１７億元。Ａ股（滬：６８８１８５）現價４２６﹒１元人民幣，跌

１２﹒１８元人民幣，或跌２﹒７８％，成交１﹒０６億元人民幣，涉及２５萬股。現價Ａ股對

Ｈ股呈溢價１９０﹒６１％。

外電引述市場消息指出，康希諾遭四家基金公司減持８億股，意向售價為每股１７０元至

１７５元，比上日收市價１８６﹒８０元折讓６﹒３％至９﹒０％。股東進一步出售有３個月的

禁售期。

康希諾今早有８億股大手成交，每股１７０元，相信是完成上述交易上板。

其他醫藥股高開，金斯瑞（０１５４８）升０﹒８５％，報１１﹒８８元；百濟神州

（０６１６０）升１﹒２１％，報１３４﹒１元；康龍化成（０３７５９）升１﹒３１％，報

１０８﹒４元。

現時，恆生指數報２６５６９點，升１５９點或升０﹒６０％，主板成交１５５﹒００億元

。國企指數報１０４６５點，升５０點或升０﹒４８％。恆生科技指數報８０６０點，升３５點

或升０﹒４４％。

即月期指新報２６５６８點，升１５５點，低水２點。即月國指期貨報１０４６５點，升

５０點，低水１點。

上證綜合指數報３３７８點，升５點或升０﹒１７％，成交１８０﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１３７２９點，跌１點或跌０﹒０１％，成交２０７﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康希諾 （０６１８５） １７３﹒６０元 跌７﹒０７％

金斯瑞 （０１５４８） １１﹒８８元 升０﹒８５％

信達生物（０１８０１） ５６﹒１５元 升０﹒４５％

藥明生物（０２２６９） ７９﹒４０元 升０﹒１９％

康龍化成（０３７５９） １０８﹒４０元 升１﹒３１％

百濟神州（０６１６０） １３４﹒１０元 升１﹒２１％

嘉和生物（０６９９８） １６﹒２６元 升０﹒１２％

康方生物（０９９２６） ２９﹒００元 升０﹒１７％

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（ｐｌ）

