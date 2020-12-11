《新股掛牌》泡泡瑪特收高逾７９％，每手賺６１００元

《經濟通通訊社１１日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）今日首掛，收報６９元，較招股價

３８﹒５元高出７９﹒２２％；成交９８４６﹒５萬股，涉資７３﹒３２億元。

該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺６１００元。

該股開報７７﹒１元，較招股價高１００﹒２６％，最高價為８１﹒７５元，最低報６８元

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