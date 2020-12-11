《午市前瞻》下周美國市場多項重大消息變動，港股或穿月內低位

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，新刺激方案磋商有進展，其中納

指反彈６６點，道指失守三萬關。港股方面則高開２２３點報２６６３４點，一度高見２６７０

４點，惟美股三大指數期貨轉跌，港股升幅開始收窄。石油、汽車及科技股表現撐市，其中中海

油（００８８３）半日反彈６﹒８７％報７元為表現最佳藍籌；而醫藥股及內房股表現較差，其

中中生製藥（０１１７７）半日軟２﹒９５％報６﹒５９元，為表現最差藍籌。最後港股半日收

報２６４８５點，升７４點或升０﹒２８％，主板成交７８９﹒９９億元。國指報１０４２１點

，升６點或升０﹒０６％。科指報８０５１點，升２５點或升０﹒３２％。

內地兩市齊挫，上證綜指報３３３８點，跌３４點或跌１﹒０３％，成交２２１３﹒１３億

元人民幣。深證成指報１３５１２點，跌２１８點或跌１﹒５９％，成交２７２８﹒０１億元人

民幣。

重磅股普揚，友邦（０１２９９）微升０﹒１７％，報８９﹒７元；建行（００９３９）跌

０﹒５２％，報５﹒７８元；騰訊（００７００）漲１﹒２１％，報５８５元；阿里（０９９８

８）揚１﹒４９％，報２５９﹒２元；美團（０３６９０）升１﹒９５％，報２９２﹒６元。



＊英央行批准銀行恢復派息，中金料晶片缺貨至少維持至明年初＊



英倫銀行表示，容許英國的銀行恢復部分派息及派花紅，只要銀行具備充足資本，以對抗新

冠疫情帶來的市場波動。渣打（０２８８８）半日走上１﹒６４％，報４９﹒７元；另外，匯控

（００００５）擬於下周四（１７日）發行總值１５億美元之４﹒６厘永久後償或有可轉換證券

，將用於贖回優先股及美國預託股份。匯控漲０﹒２４％，報４２元；同系恆生（０００１１）

升０﹒３７％，報１３７﹒３元；東亞（０００２３）走上０﹒５９％，報１７﹒０４元；中銀

香港（０２３８８）跌２﹒０４％，報２３﹒９５元。

中金發表報告表示，華為事件導致全球晶片供應鏈失常，預期缺貨情況會至少延續到明年首

季；看好華虹半導體（０１３４７）等企業會受益於晶片漲價。晶片股則榮辱互見，華虹飆５﹒

７１％，報４１﹒６５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒５６％，報９８元；中國信通院

公布，今年１１月國內手機市場總體出貨量２９５８﹒４萬部，按年下降１５﹒１％，年內國內

手機市場總體累計出貨量按年跌２１﹒５％。舜宇（２３８２）走低２﹒１６％，報１４５﹒２

元；中芯（００９８１）微跌０﹒２２％，報２２﹒２元；上海復旦（０１３８５）軟１﹒７９

％，報１２﹒０６元。

中國光伏行業協會副理事長王勃華表示，預計「十四五」期間國內年均新增光伏裝機規模可

達７０吉瓦，樂觀預計的規模將達到９０吉瓦。大大超出業界早前預期的年均５０吉瓦以上。今

早光伏股普揚，福萊特玻璃（０６８６５）微升０﹒７１％，報２１﹒１５元；信義光能（００

９６８）揚２﹒２５％，報１３﹒６４元；卡姆丹克（００７１２）升３﹒４５％，報０﹒３元

；保利協鑫（０３８００）與協鑫新能源（００４５１）出售旗下光伏電站，預計所得淨額為２

﹒９５億元人民幣，擬將用於償還債務，有助公司輕資產轉型。保利協鑫曾升一成七創兩年高，

半日飆１０﹒４２％，報１﹒０６元；協鑫新能源漲４﹒５９％，報０﹒２２８元。



＊商務部再刺激汽車消費，中海油連挫五日終反彈＊



中國商務部將開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。商務部新聞發言人高峰表示，今年底明年初

，商務部將著力推動擴大重點商品的消費，並指要鼓勵相關地區優化汽車限購措施。汽車股造好

，吉利（００１７５）飆４﹒２５％，報２２﹒１元；長汽（０２３３３）升１﹒５９％，報１

５﹒３２元；廣汽（０２２３８）漲１﹒４１％，報７﹒９１元；東風（００４８９）揚３﹒２

６％，報７﹒９１元；惟比亞迪（０１２１１）跌０﹒５７％，報１７４﹒１元。

疫苗消息推高油價，英國本周開始接種疫苗，美國亦最快本周末開始接種，且加拿大亦已批

准使用第一款疫苗。隔晚布油收報５０﹒２５美元，突破每桶５０元。中海油連跌五日終見反彈

，半日升６﹒８７％，報７元；三桶油齊揚，中石油（００８５７）揚２﹒５９％，報２﹒３８

元；中石化（００３８６）漲３﹒０１％，報３﹒４２元；中海油服（０２８８３）走上２﹒４

９％，報５﹒７７元；Ｆ三星原油期（０３１７５）走高２﹒５２％，報３﹒０９元。

近日煤價持續走高，國內期市鄭煤主力合約今早盤中觸及漲停，最高報每噸７７７﹒２元，

刷新歷史新高。交易所出手降溫，鄭商所宣布自下周一（１４日）結算時起，動力煤期貨合約交

易保證金標準調整為６％，漲跌停板幅度調整為５％。煤炭股普遍上揚，中國神華（０１０８８

）升１﹒７８％，報１４﹒８４元；兗州煤業（０１１７１）揚２﹒８６％，報６﹒４７元；首

鋼資源（００６３９）漲０﹒５２％，報１﹒９５元；中煤能源（０１８９８）跌１﹒７％，報

２﹒３１元。



＊葉尚志：消息面刺激或需待明年出現，投資者宜延後部署＊



港股已在二萬六至二萬七位置徘徊了一段時間，第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通

通訊社》表示，美股及Ａ股近年尾獲利回吐，港股跟隨整固的勢頭較為明顯，市場暫缺乏焦點，

或要待明年才會出現消息面的刺激，投資者宜「等等先」。

他預計恆指本月餘下時間向上阻力位於２７０００點，向下有機會跌穿本月低位２６２５６

點，原因在於下周美國聯儲局議息；下周五（１８日）為美股四巫日，以及Ｔｅｓｌａ納入標準

普爾５００指數於下周五收市後生效，投資倉位或調整引致美股波動加劇。

（ｎｓ、ｐｌ）

