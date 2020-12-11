《美元走勢－羅明立》歐元能否突破１﹒２２附近阻力相當關鍵

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１８ １０３﹒９３ １０４﹒０４

歐元╱美元 １﹒２１６３ １﹒２１４０ １﹒２１６０

英鎊╱美元 １﹒３３２４ １﹒３２９２ １﹒３３２２

美元╱瑞郎 ０﹒８８６３ ０﹒８８５１ ０﹒８８５６

美元╱港元 ７﹒７５１５ ７﹒７５０６ ７﹒７５１２

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《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數按周大增１３﹒７萬至８５﹒３萬人，差於市

場預期且是近３個月來最多。另外，美國１１月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１﹒２％，增

幅略高於市場預期的１﹒１％。美匯指數未能延續近日的反彈勢頭，市場預期美國民主黨執政會

大幅增加赤字預算規模，美元下行壓力未能消退，仍然要關注９０﹒５０附近的支持。

歐洲央行於昨日（１０日）議息會後，宣布維持利率不變。同時，將抗疫緊急買債計劃增加

５０００億歐元，並延長相關計劃至最少２０２２年３月底。對於歐元近期升值問題，歐央行表

示將會繼續監控匯率走勢，較過往憂慮匯率對通脹影響言論明顯較為溫和。另外，波蘭及匈牙利

同意德國提出的折衷方案，支持歐盟的財政預算案，令７５００億復興基金可順利實施。投資者

憧憬歐洲經濟可望逐步復甦，歐元回升至１﹒２１６０。英國與歐盟同意於本周日或之前，就是

否達成協議作出最終決定，目前英國仍然很大機會出現無序脫歐，歐元兌英鎊反復向上，支持歐

元匯價，但能否突破１﹒２２附近的阻力仍然相當關鍵。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

