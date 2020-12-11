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即市新聞

11/12/2020 15:42

《美元走勢－羅明立》歐元能否突破１﹒２２附近阻力相當關鍵

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒１８　　　１０３﹒９３　　　１０４﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１６３　　　１﹒２１４０　　　１﹒２１６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３２４　　　１﹒３２９２　　　１﹒３３２２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８６３　　　０﹒８８５１　　　０﹒８８５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１５　　　７﹒７５０６　　　７﹒７５１２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數按周大增１３﹒７萬至８５﹒３萬人，差於市
場預期且是近３個月來最多。另外，美國１１月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１﹒２％，增
幅略高於市場預期的１﹒１％。美匯指數未能延續近日的反彈勢頭，市場預期美國民主黨執政會
大幅增加赤字預算規模，美元下行壓力未能消退，仍然要關注９０﹒５０附近的支持。
　　歐洲央行於昨日（１０日）議息會後，宣布維持利率不變。同時，將抗疫緊急買債計劃增加
５０００億歐元，並延長相關計劃至最少２０２２年３月底。對於歐元近期升值問題，歐央行表
示將會繼續監控匯率走勢，較過往憂慮匯率對通脹影響言論明顯較為溫和。另外，波蘭及匈牙利
同意德國提出的折衷方案，支持歐盟的財政預算案，令７５００億復興基金可順利實施。投資者
憧憬歐洲經濟可望逐步復甦，歐元回升至１﹒２１６０。英國與歐盟同意於本周日或之前，就是
否達成協議作出最終決定，目前英國仍然很大機會出現無序脫歐，歐元兌英鎊反復向上，支持歐
元匯價，但能否突破１﹒２２附近的阻力仍然相當關鍵。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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