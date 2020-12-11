消息指黎智英被加控勾結外國勢力及危害國家安全罪

《經濟通通訊社１１日專訊》消息指，壹傳媒（００２８２）主席黎智英被加控勾結外國勢

力、危害國家安全罪，將於明日（１２日）提堂。

黎智英等１０人涉嫌違反《港區國安法》、欺詐或煽動意圖罪，於今年８月被捕。黎智英於

本月２日被正式落案控告欺詐罪，翌日在西九龍法院應訊被拒保釋，即時還押荔枝角收押所。

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