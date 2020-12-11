《本港樓市》萊坊：明年樓市仍處於調整期，料樓價將跌５％

《經濟通通訊社１１日專訊》萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文於網上記者會上表示

，儘管本港住宅市場樓價經歷社會運動及疫情等眾多利淡因素，惟今年全年樓價跌幅少於２％，

較該行預期跌５％為少，主要由於去年累積許多購買力支撐樓市需求。然而，他認為明年樓市仍

處於調整期，尤其在首季後「保就業」計劃結束及失業率高企等負面因素會逐步浮現，預期明年

樓價下跌５％，豪宅市場則料按年持平至跌５％，需視乎內地買家能否回流。

他指，在疫情籠罩下，不少市民冀樓市可如０３年「沙士」般出現大跌，但現時樓市結構與

當時截然不同，樓價難現懸崖式下跌；由於樓價跌幅不多，故相信不會出現Ｕ型反彈，同時政府

亦料不會為住宅樓市「減辣」。

至於賣地方面，林浩文指今財年政府賣地不多，至今賣地收益僅錄約３００億元，惟年內仍

有山頂文輝道豪宅地及中環海濱商業地尚未推出，若該兩幅地皮成功出售，料全年賣地收益可達

９００億元。惟他坦言，文輝道住宅地雖已經「一拆二」，但料發展商對豪宅地出價會較審慎，

故地皮仍有流標風險，而在現時市況下，今年亦非出售中環海濱商業地的好時機。（ｙｗ）

