  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/12/2020 16:04

《本港樓市》萊坊：明年樓市仍處於調整期，料樓價將跌５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文於網上記者會上表示
，儘管本港住宅市場樓價經歷社會運動及疫情等眾多利淡因素，惟今年全年樓價跌幅少於２％，
較該行預期跌５％為少，主要由於去年累積許多購買力支撐樓市需求。然而，他認為明年樓市仍
處於調整期，尤其在首季後「保就業」計劃結束及失業率高企等負面因素會逐步浮現，預期明年
樓價下跌５％，豪宅市場則料按年持平至跌５％，需視乎內地買家能否回流。
　　他指，在疫情籠罩下，不少市民冀樓市可如０３年「沙士」般出現大跌，但現時樓市結構與
當時截然不同，樓價難現懸崖式下跌；由於樓價跌幅不多，故相信不會出現Ｕ型反彈，同時政府
亦料不會為住宅樓市「減辣」。
　　至於賣地方面，林浩文指今財年政府賣地不多，至今賣地收益僅錄約３００億元，惟年內仍
有山頂文輝道豪宅地及中環海濱商業地尚未推出，若該兩幅地皮成功出售，料全年賣地收益可達
９００億元。惟他坦言，文輝道住宅地雖已經「一拆二」，但料發展商對豪宅地出價會較審慎，
故地皮仍有流標風險，而在現時市況下，今年亦非出售中環海濱商業地的好時機。（ｙｗ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/12/2020
《股市一周》憂中美關係惡化　港股周跌330點　科指升127點
中國故事11/12/2020
《神州經脈》美國重申華為構成安全威脅　人行收水滬指止三周連升
生財有道11/12/2020
危疾保花款多點揀好？4大重點你要知
財經熱話11/12/2020
【大象解咒】分析:恢復派息屬有勝於無　匯控渣打現價不值博
FOCUS11/12/2020
【FOCUS】「膽小鬼遊戲」重演　英歐欲斷難斷
開市Good Morning11/12/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：渣打中線值博率勝匯控
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>