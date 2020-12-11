【銀色債券】匯豐：認購金額約為去年五倍，平均每人申請３３手

《經濟通通訊社１１日專訊》匯豐發言人表示，市場對新一批銀色債券的反應非常熱烈，並

創下銀債開售以來多項新高。認購金額約為２０１９年的五倍，申請宗數較去年上升逾一倍，平

均每人申請３３手。

發言人又指，經該行數碼渠道的申請有顯著上升，申請宗數是去年的三倍，認購金額按年增

加５﹒３倍。（ｓｋ）

