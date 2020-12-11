《小傳日記》大象準派息，股價無起色；魚缸成交增，好淡友勢均

《小傳日記》孖屐已經消化疫苗消息，雖然花旗國有望下周達成新一輪經濟紓困方案協議，

但花旗魚缸繼續無乜方向，隔晚（１０日）個別走，香江魚缸噚日跌９２點後，今早（１１日）

曾高開２２３點，重上１０天線（約２６５２７點）和２０天線（約２６５４４點）匯聚位，之

後曾飆近３００點高見２６７０４點全日高。不過，花旗國啟動取消中電信（００７２８）當地

營運許可程序，孖屐憂慮中美關係惡化，限制魚缸升幅，之後回順至僅升３２點報２６４４３。

下畫雖然中海油（００８８３）愈升愈有，可能因為今日係ｈａｐｐｙ ｆｒｉｄａｙ，個市繼

續無乜力上，繼續在區間上落，埋單收報２６５０５，升９５點，幅度唔夠半個巴仙，主板成交

逾１３５９億銀增加近兩成四。國企指數報１０４５２，升３６點，幅度亦不夠半個巴仙。

Ａ場低收，上證綜合指數報３３４７，跌２６點，或跌近１巴仙；深證成分指數報１３５５

５，跌１７６點或跌逾１巴仙。兩市成交合計增加近一成八至８３４９億銀人仔。

大隻藍戰士表現都唔錯，英倫銀行表示，容許當地銀行恢復部分派息及派花紅，不過大象（

００００５）剷高後回軟半巴仙，報４１﹒６５銀；小象（０００１１）彈逾半巴仙，報１３７

﹒６銀；渣打（０２８８８）走上兩格，報４９銀。中移動（００９４１）尋底，唔見逾１巴仙

，報４４﹒３銀；ＱＱ（００７００）行前近２巴仙，報５８８銀；ＡＩＡ（０１２９９）軟唔

夠半巴仙，報８９﹒２５銀。



＊納指有反彈科技佬燦爛，遭剔出指數中芯股價倒＊



隔晚納指反彈，刺激香江科技佬都走勢唔錯。京東健康（０６６１８）尾市有炒作，全日抽

高逾８巴仙，報１２２銀；美團（０３６９０）起飛升２巴仙，報２９３﹒８銀；阿里巴巴（０

９９８８）升逾１巴仙，報２５８﹒４銀；京東（０９６１８）彈起唔夠１巴仙，報３２０﹒２

銀；小米（０１８１０）衝上２８﹒８銀新週後無力，收市吐唔夠１巴仙，報２７﹒５５銀。

標普道瓊斯指數將於１２月２１日起將１０家中資公司剔出逾４８隻指數，當中包括中芯（

００９８１），但晶片佬個別發展。中芯國際（００９８１）跌近１巴仙，報２２﹒０５銀；華

虹半導體（０１３４７）飆逾８巴仙，報４２﹒６５銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈起唔夠

１巴仙，報９７﹒６５銀。



＊油價表現好油佬向上掃，新措施出台有車佬散財＊



疫苗好消息不斷，米字國本周開始接種疫苗；而花旗國最快本周末開始接種，且加拿大亦已

批准使用第一款疫苗，刺激隔晚布油收市突破每桶５０銀，石油佬自然好興奮！中海油起飛逾６

巴仙，報６﹒９５銀為表現最佳藍戰士同國貨佬；中石油（００８５７）跳高近３巴仙，報２﹒

３８銀；中石化工（００３８６）鏟高近半成，報３﹒４７銀；中海油田服務（０２８８３）起

哄近４巴仙，報５﹒８４銀。

神州媒體報道，商務部將發布新一輪消費刺激措施。包括開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。

但相關消息之前已經炒咗，汽車佬就個別發展。吉利汽車（００１７５）炒高近４巴仙，報２２

銀；比亞迪股份（０１２１１）跌近１巴仙，報１７４﹒１銀；長城汽車（０２３３３）走低唔

夠１巴仙，報１５﹒０６銀；廣汽（０２２３８）彈起逾２巴仙，報７﹒９９銀；東風（００４

８９）抽高近３巴仙，報７﹒８６銀。



＊碧服要配股板塊齊捱沽，裝機規模增光伏佬上伸＊



以為碧桂園服務（０６０９８）呢期跑贏板塊其他股份，可以帶領成個板塊走出谷底，點知

炒高價就配股抽水，配售１﹒７３億股新股，配股價較噚日收市價折讓逾９巴仙，隻佬收市急插

半成，報４７﹒２銀。整個板塊都受到拖累，中海物業（０２６６９）跪低近５巴仙，報４﹒３

８銀。上市無耐嘅華潤萬象（０１２０９）升左少少都要嘔返出來，吐４巴仙，報２８﹒８銀；

寶龍商業管理（０９９０９）挫逾３巴仙，報２３﹒２銀；保利物業（０６０４９）收跌近５巴

仙，報５１﹒４５銀；建業新生活（０９９８３）潛近４巴仙，報６﹒０７銀；時代鄰里（０９

９２８）走低逾半成，報６﹒９８銀。

神州光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華話，預計「十四五」期間國內年均新增光伏裝機

規模可達７０吉瓦，樂觀預計規模將達到９０吉瓦，大大超出業界早前預期，光伏佬自然開心啦

。保利協鑫（０３８００）同協鑫新能源（００４５１）聯合公布，以２﹒９億人仔賣光伏電站

，前者跳高近一成半，報１﹒１銀；後者彈逾４巴仙，報０﹒２２７銀。信義玻璃（００８６８

）走高逾２巴仙，報１９﹒１銀；信義光能（００９６８）升近２巴仙，報１３﹒５８銀。周末

愉快，請請！



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