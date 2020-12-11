《投資特寫－陳宇昕》２０２１年廣泛復甦，亞洲防疫佳可留意

《投資特寫》２０２０年快將過去，回顧過去一年，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不過，在

即將步入２０２１年的同時，多地逐漸出現廣泛復甦跡象，多個不同行業活動回升，尤其是商品

貿易明顯復甦，但整體的經濟活動仍然是較往年同期為低。

展望２０２１年，由於亞洲在控制疫情方面更有效率，我們預期區內經濟動力維持強勁，惟

歐洲及美國的不確定性持續，仍然存在疫情再次爆發的跡象及風險。

以歐洲為例，目前已經實施新一輪封鎖措施以控制持續爆發的疫情，未來幾個季度的經濟狀

況可能會繼續倒退；美國情況與歐洲相若，疫情繼續惡化，若推行更多限制措施，定會對美國經

濟動力構成影響，亦會導致環球經濟復甦斷斷續續，帶來不確定性。

另一要留意的重要因素，則是財政政策的實施，尤其是今年春季初次推行封鎖措施時，已經

印證了財策在支持經濟上相當關鍵。

目前來看，雖然美國由於懸峙國會的關係，其財政刺激規模及受惠範圍可能會受到限制，但

整體上，未來數月市場將會迎來更多的財政刺激，規模料達２萬億美元，當中包括１萬億美元的

疫情相關紓困措施，料在２０２１年上半年推出，但亦只可為２０２１年國內生產總值（ＧＤＰ

）帶來１﹒５個百分點的提振。

當然，改變整體市場格局的最關鍵因素，毫無疑問是新冠疫苗的進展，由輝瑞、

Ｍｏｄｅｒｎａ等不同藥廠研發的疫苗據報有效率達９５％，下一步則是疫苗的大量生產及分發

，以至民眾是否願意接種疫苗。

我們認為，隨著更多人接種疫苗，將會推動２０２１年下半年經濟復甦，尤其那些能夠較容

易取得疫苗的國家的復甦狀況將更為顯著。

值得留意的是，伴隨著刺激經濟措施的推行，其中一個主要影響是債務水平高企，現時債務

水平已是第二次世界大戰以來最高，債務佔ＧＤＰ比率從２００８至２０１９年間增加了５０％

，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）測算，環球公共債券比重在２０２１年初時將達１００％。

如此大量的債務要再融資或償還，同時要避免出現違約的惡性循環，中央銀行需要將再融資

成本維持在低水平，這樣一來，整個金融體系將會更容易受到利率上升的衝擊，而利率上升可能

源自通脹回升跡象、經濟增長前景轉佳又或是政策失誤多個方面。

我們預期，聯儲局將維持寬鬆貨幣政策，利率將維持在低水平，美元匯價弱勢亦將持續，惟

資產價格將會因利率變動而出現較大波動，在這個情況下，通過非傳統資產可有效分散風險，增

加防守性。

至於亞洲方面，區內息差已較今年高位大幅度收窄，不少信貸目前正處於其長期平均之下，

不過，從區域市場來看，亞洲市場依然吸引，息差依然是遠較疫情拋售前水平為高。

我們認為，對於尋求收益的投資者而言，亞債能夠提供較發達市場為高的債息，在央行提供

龐大流動性和區內強勁基本面的背景下，投資者對亞債的需求與日俱增。

另一方面，２０２０年的市場相當波動，其中，我們留意到在環境、社會與管治（ＥＳＧ）

領先的企業，年初至今的平均表現跑贏低ＥＳＧ評分企業逾１５％，這個趨勢相信會持續，而且

資金將會更加傾向投放在可持續（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ）的投資之上。

事實上，投資者對ＥＳＧ的需求亦是不斷增加，一項在歐美進行的調查顯示，受訪者預期企

業將採取ＥＳＧ策略，並相信可有效地推動回報，投資者甚至將接近一半的組合配置在ＥＳＧ相

關投資之上。

總結而言，展望２０２１年，投資者可留意疫苗的開發進度，以及貨幣和財政政策對經濟和

資產價格的影響，而可持續發展相關的氣候變化等趨勢、弱美元和亞洲因更佳的疫情管控所帶來

的投資機遇，亦不容忽視，投資者將需要將目光放諸傳統資產之外，以分散投資組合的風險。

《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

