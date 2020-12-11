《積金攻略－鍾偉善》政府「包底」強積金回報，知易行難

《積金攻略》踏入１２月，正式是本港實施強積金制度的２０周年。最近有調查結果顯示，

近６５％在職並有供強積金的受訪者不滿強積金回報，超過７２％人指出，原因是追不到通脹。

調查列出數據指，截至今年１０月底，３８隻與強積金同期誕生而至今仍在市場的保守基金

、現金基金及保證基金產品，推出至今的２０年年率化回報只介乎０﹒３４％至３﹒２７％，當

中更有３２隻跑輸同期通脹的１﹒８％，比率高達８４％，因此建議政府另設保證回報強積金計

劃，回報率設定為香港６年複合通脹率加１％，或外匯基金６年複合回報率，以高者為準。



＊低風險自然低回報＊



其實，綜觀強積金過去２０年來的整體投資表現，算是不俗。今年強積金總資產已累積至超

過１萬億元，其中約７０００億是本金，其餘３０００億為扣除收費後的淨投資回報，２０年年

率化回報為３﹒９％。

而且，針對低風險的基金種類，批評其回報低，並不公平，因為風險與回報往往成正比。既

然保守基金、貨幣市場基金及保證基金屬低風險產品，回報自然較低。當中，保守基金及貨幣市

場基金的投資目標，更開宗明義分別是賺取與銀行存款利率相若及較高的回報。

至於保證基金，雖說提供若干保證，包括本金保證，以及最低回報保證，不過，市場上大部

分都是軟保證基金，即成員須符合若干條款，包括鎖定期、提取條件如持有期等，才能獲得保證

；加上其基金開支比率並不便宜，平均達到１﹒８８％，還高於股票基金的１﹒５３％，因此，

投放於保證基金的強積金資產，佔比不多，只得８％，比例亦是隨年齡增加。



＊外匯基金風險不低＊



由政府另設保證回報強積金計劃，交外匯基金負責投資管理，對打工仔而言或會提供多一個

選擇，但執行上似乎難度頗高。首先，保證回報率方面，政府推出通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）

，息率也只是與通脹掛勾而已，保證回報強積金的回報，卻要通脹再加１厘？

至於掛勾外匯基金回報率，後者過去６年有盈有虧，去年錄得收益２４７２億元，回報率

６﹒２％，僅次於２０１７年創下的最高紀錄２６４０億元和７﹒４％，但２０１５年則錄得虧

損１５８元，回報率－０﹒６％，反映其風險並不低。

況且，早於２０１２年，其實已有市場聲音提出，由外匯基金成立專為強積金而設的基金，

供成員選擇，當時即被金管局回絕，因為外匯基金的法定目的，是為了穩定本港貨幣、銀行及金

融市場，必要時可動用其所有資產，並非為了投資及爭取回報而設立。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

