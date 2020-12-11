《積金有道－劉家怡》與強積金成員同步同行２０載

《積金有道》強積金制度實施二十年，期間全球經歷過多個經濟周期和挑戰，到今年１０月
底，資產規模已突破一萬億元。事實上，自２０００年強積金制度推出，持續供款至去年底的供
款帳戶，平均已累積近４２萬元資產。當中有同時作自願性供款的帳戶，若合計強制性及自願性
供款，這些帳戶的累積資產平均已超過１００萬元。由此足見強積金正發揮其作用，為就業人口
提供基本的退休保障，亦為他們的退休資產增值。與此同時，我們亦留意到成員在管理強積金上
，仍有三大範疇可多加留意及作出改善。
＊強制性供款不是唯一退休收入來源＊
首先，不少朋友仍視強制性供款為退休收入的主要來源。我們希望成員明白，強積金的設計
旨在為在職人士提供基本的退休保障，而非唯一的退休收入來源。隨著醫療進步，港人的人均壽
命不斷延長，成員應思考單靠每月自己及僱主合共所作的１０％強積金強制性供款，是否足以支
撐他們的理想退休生活所需。若想增加儲蓄投資，可考慮作強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）
或額外自願性供款。成員作ＴＶＣ供款，不但可為未來退休增加儲蓄投資，還可享稅務扣減，一
舉兩得。
＊成員須更積極管理強積金＊
其次，不少朋友在管理強積金方面仍欠積極，多年來我們透過「ＡＩＡ理想退休生活調查」
，了解香港在職人士對強積金的認知和態度。２０１２年首次調查發現，僅半數人會定期檢視強
積金帳戶，逾半不知曉其強積金帳戶實際每年的平均投資回報。該兩組數字到去年所進行的調查
依然無大變化，可見大家在管理強積金方面仍需改善。下月我們將發布最新一期的調查結果，希
望當中的數字可以令大家有所啟發，藉以鼓勵大家更著緊這些辛勞工作累積的「成果」。
＊勿遺忘處理個人帳戶＊
第三，個人帳戶數目越積越多。過去多年我們還留意到個人帳戶數目持續錄得大幅增長，截
至２０１９年１２月，個人帳戶數目達５８３萬個，平均每名個人帳戶持有人持有１﹒７４個個
人帳戶。過多的個人帳戶會衍生管理上的煩擾，帳戶越多，相關文件自然越多，成員漸漸會感到
難以管理，更甚者會擱下不理，很容易會搞不清自己總共有多少強積金帳戶，及投資於甚麼強積
金基金，因此建議大家將個人帳戶整合，提升管理效率。
伴隨強積金制度踏入下一個十年，我們鼓勵計劃成員更關心強積金投資，發揮其長線投資的
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