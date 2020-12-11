三桶油跑出科企造好，港股升９５點收２６５０５十天廿天線得復失

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指與標指收市輕微回吐，納指

反彈。英倫銀行宣布容許銀行恢復部分派息，提振匯控（００００５）等本地銀行股、油股反彈

新經濟股亦造好，港股受惠高開２２３點報２６６３４點，升幅一度擴大至２９３點報

２６７０４，其後隨美股三大指數期貨升幅收窄，加上據報中國明日啟動第四批藥品集採報量，

藥股偏淡；瑞信更新多間內房評級及目標價，內房股跑輸。恆指最終收升９５點或０﹒３６％，

報２６５０５點，十天線（２６５２３點）、二十天線（２６５４２點）得而復失，主板成交

１３５９﹒１４億元增多２３﹒５６％。國指報１０４５２點，升３６點或０﹒３５％。

科指隨隔晚納指反彈，報８０８０點，升５４點或０﹒６８％。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒７３％，報５８８元；阿里巴巴（０９９８８）升

１﹒１７％，報２５８﹒４元；美團（０３６９０）揚２﹒３７％，報２９３﹒８元；友邦

（０１２９９）軟０﹒３４％，報８９﹒２５元；建行（００９３９）平收，報５﹒８１元。

Ａ股兩市走低，上證綜指報３３４７點，跌２６點或０﹒７７％；深證成指報１３５５５點

，跌１７６點或１﹒２８％。總成交８３４９﹒３２億人幣增加１７﹒７２％。



＊英允派息匯控高開低走，中海油反彈逾６％＊



英倫銀行容許英國的銀行恢復部分派息及派花紅，前提是銀行具備充足資本，以對抗新冠疫

情帶來的市場波動，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金額不得多於銀行在２０２０年底

風險加權資產總額的０﹒２％，或者佔２０１９年至２０２０年累積盈利的２５％。匯控最多升

逾２％後尾盤倒跌，收軟０﹒６％，報４１﹒６５元；同系恆生（０００１１）微升０﹒５８％

，報１３７﹒６元。渣打（０２８８８）表明將考慮在明年２月公布全年業績時，恢復股東回饋

計劃，升０﹒２％，報４９元。東亞（０００２３）升０﹒９４％，報１７﹒１元。中銀

（０２３８８）跌１﹒８４％，報２４元。

疫苗正面消息推高油價，英國本周開始接種疫苗，美國最快本周末開始接種，且加拿大亦已

批准使用第一款疫苗。中海油（００８８３）連跌五日後終見反彈，收漲６﹒１１％，報６

﹒９５元，為本日表現最佳藍籌；中石化（００３８６）抽高４﹒５２％，報３﹒４７元；中石

油（００８５７）升２﹒５９％，報２﹒３８元；中海油服（０２８８３）走高３﹒７３％，報

５﹒８４元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升２﹒９９％，報３﹒１０４元。



＊中國手機出貨量下降，小米破頂後倒跌＊



美國聯邦通信委員會公布，已啟動撤銷中電信（００７２８）在美國營運授權的程序，今平

收，報２﹒１５元。其他同業方面，中移動（００９４１）跌１﹒４５％，報４４﹒３元；聯通

（００７６２）跌１﹒１４％，報４﹒３３元；中興通訊（００７６３）軟０﹒５３％，報

１８﹒８８元。

中國信通院公布今年１１月，中國手機市場總體出貨量按年跌１５﹒１％，今年頭１１個月

按年跌２１﹒５％。舜宇（０２３８２）未止跌，挫２﹒４３％，報１４４﹒８元，為本日表現

最差藍籌。丘鈦科技（０１４７８）上月攝像頭模組銷售數量按年跌１６﹒８％，按月跌

６﹒３％，走低３﹒１９％，報１０﹒３２元，跑輸科指。瑞聲（０２０１８）升０﹒３７％，

報４１﹒２元。小米（０１８１０）終止三連升，盤中破頂後倒跌，收軟０﹒１８％，報

２７﹒５５元。



＊第四批藥品集採報量不涉生物製品，藥明生物反彈近３％＊



內媒消息指，中國明日啟動第四批藥品集採報量，此次涉及４４個產品、９０個品規，以化

藥為主，同時涉及多個抗糖藥物、抗腫瘤用藥以及大品種注射劑，生物製品和中成藥則不在其列

。中生製藥（０１１７７）跌０﹒８８％，報６﹒７３元；石藥（０１０９３）走低１﹒６５％

，報７﹒１６元。藥明生物（０２２６９）升２﹒８４％，報８１﹒５元。有消息指，康希諾生

物（０６１８５）遭四家基金公司折讓減持合共８億股，走低８﹒７３％，報１７０﹒５元。

瑞信更新多隻內房股評級及目標價，潤地（０１１０９）１１月權益銷售額及銷售建築面積

分別按年下降１﹒９％年及５﹒８％，股價跌２﹒１７％，報３１﹒５５元，獲瑞信維持跑贏大

市評級及微升目標價；碧桂園（０２００７）遭下調目標近半成，股價仍升０﹒６％，報

１０﹒０８元；龍湖（００９６０）獲升目標近半成，仍走低３﹒３４％，報４１﹒９５元；萬

科（０２２０２）獲升評級至跑贏大市，目標上調近兩成二，軟０﹒３８％，報２６元；中海外

（００６８８）遭劈目標近三成一，股價微升０﹒３４％，報１７﹒５６元。

個股方面，國泰（００２９３）獲匯證大幅上調目標價近三成，評級升至買入，收揚

２﹒９６％，報７﹒６４元；同業港航今日宣布裁減２５０名機艙服務員。壹傳媒

（００２８２）主席黎智英今日因涉嫌呼籲外國制裁香港，再被加控勾結外國勢力危害國家安全

罪，集團股價一度飊近１８％，收市仍升９﹒８％，報０﹒２８元。碧桂園服務（０６０９８）

宣布折讓逾９％配股，股價跌５﹒０３％，報４７﹒２元。國美零售（００４９３）競爭對手蘇

寧易購部分股東將蘇寧控股集團全部股權質押給淘寶，市場擔心蘇寧易購控股股東的債務和資金

流問題，國美零售炒高５﹒７５％收０﹒９２元。（ｎｓ、ｗｓ）

