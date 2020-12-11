《品中資－羅國森》藍月亮有農夫山泉影子？！

《品中資》兩個星期前，我在本欄提到，當時正在招股的三大新股，應該以她們相反的招股

次序來判別「認購價值」，即是最值得認購的是最後招股的京東健康（０６６１８），其次是中

間招股的華潤萬象（０１２０９），而最後才是率先招股的恆大物業（０６６６６）。

現在該３隻股票都先後上市，股價表現正如我上面的推斷，因為恆大物業已經跌破招股價，

昨日收報８元（招股價８﹒８元）；萬潤萬象則較招股價２２﹒３元升了大約三成（昨日

（１０日）收報３０元）；而最受市場關注的京東健康，單是首日上市就已經大升五成四，收報

１０９元（招股價７０﹒５８元）。

隨後兩日，京東健康的股價也曾大幅攀升，最高見過１２３﹒９元，比招股價升愈七成半；

但股價在該水平未能企穩，看來短期內也較難升破這水平。該股昨日收報１１２﹒５元，仍比招

股價上升近六成。

說實在，以網上藥店，尤其網上可購買處方藥作招徠的幾隻「大健康」概念股，除了京東健

康之外，還有阿里健康（００２４１）和平安好醫生（０１８３３），估值都十分高。

前兩者的市值已達３４００億元，而阿里只是剛於今年上半年轉虧為盈，賺２﹒８億元（人

民幣．下同）左右，假設全年賺５﹒６億元，今年的市盈率仍高達６００倍左右（截至明年３月

底止的一年）；即使明年盈利可以倍升，預測市盈率仍達３００倍，實在匪夷所思。

京東健康亦然，上半年的核心盈利是３﹒７億元，如果下半年同樣賺３﹒７億元，而明年盈

利可以倍升，預測市盈率仍達２２０多倍。唯一合理解釋就是，未來幾年，此兩股的盈利不止翻

倍那麼簡單，但這就真的是「風物長，宜放眼量」了！

至於平安好醫生，因為她在網上藥店的規模不及前兩者，而線上診症又未成氣候；所以，她

一直處於虧損，而市值又是三者之中最細。

阿里和京東都是以電商起家，擁有龐大的醫療健康資源和供應鏈能力，已經開始成為市場的

領頭羊。總之，她們的估值，一點也不便宜，甚至可以說是貴得厲害，但正所謂物以罕為貴，所

以，很多技術性買盤仍然是要買這兩股，尤其是京東健康，基於她的業務性質和市值，已經率先

獲得納入很多國際和本土的指數成分股，所以特別多「技術性」買盤！



＊藍月亮招股不遜京東健康＊



除了新經濟股受歡迎外，令人詫異的是，以非常傳統兼地道舊經濟作招徠的藍月亮

（０６９９３），近期也受市場熱捧，鋒頭比京東健康有過之而無不及。

大家應該記得，９月份時有一隻也是十分「舊經濟」的農夫山泉（０９６３３）招股，共吸

引逾７０萬名散戶認購，超額１１４７倍，凍結資金逾６７７７億元，最後以招股上限的

２１﹒５元定價，首日上市升五成多。

本來，大家都認為，以一隻舊經濟股來說，市盈率近４０倍已經偏高（今年上半年受到內地

疫情影響，農夫山泉的盈利倒退一成八，假設下半年能追回去年５０億元左右的盈利，市盈率才

是４０倍，否則更高），上市之後，股價應該會慢慢下調。誰不知，農夫山泉的股價不但沒有回

落，反而再升，昨日收報４１﹒９５元，短短３個月，現價已比招股價升九成半。

我唯一的解釋是，即使是舊經濟，但只要是日常必需品，以農夫山泉為例，飲水是不可或缺

的；但當然，這些股票必須是市場的龍頭股，毛利又要十分高，這才有支持力。

而剛完成招股的藍月亮，確實有農夫山泉的影子。不過，農夫山泉的規模，賺錢能力和市值

都比藍月亮優勝。我相信，她在短期內受歡迎是可以預期的。

簡單來說，藍月亮的三大業務都跟「清潔」有關，一是衣物清潔、二是個人清潔、三是家居

清潔。如果單計衣物清潔的洗衣液，她是內地最大的生產商。

我看過藍月亮的業務詳情後，第一個感覺是，這隻股票也算「抗疫股」，因此，業務應該不

太受今年初的疫情影響吧！

但原來也不盡然，因為當中佔公司七成收入的衣物清潔護理業務，今年首季仍受疫情影響，

因為內地很多省市都下令居民要「禁足」，所以，衣物清潔的需求減少了。

上半年這部分收入減少了三成。但同一時間，個人和家居清潔的需求則大幅增加。上半年，

個人清潔用品，當中主要是洗手液的收入，大幅增長１﹒５倍；家居清潔用品收入也大升六成四

；所以，平均來說，今年上半年，藍月亮的總收入只下跌一成，而盈利更維持三成多增長。



＊藍月亮擅用網絡營銷＊



另外，藍月亮的產品毛利率確實很高，三大產品的毛利率都超過六成，這一點就跟農夫山泉

較相似。還有一點值得注意，雖然說藍月亮的業務是舊經濟，但她是最早採用網購銷售產品的同

類公司之一，現階段她有三成多的收入是來自線上銷售。

藍月亮已經公布，會以１３﹒１６元的上限定價，即是說，她上市時的市值已經高達

７５６億元，但２０１９年她只賺１０億元左右，今年上半年，盈利也不過３億元左右，即使下

半年才是銷售旺季，同樣假設她可以追回去年１０億元的盈利水平，預測市盈率仍高達７５倍左

右，比農夫山泉還要貴！

除非，明年的盈利可以升一倍，否則，她的估值可能比農夫山泉更高，如是的話，認購到的

投資者，似乎應以短線策略較好了，因為我估計，上市後她的走勢也會跟農夫山泉相若，即是大

幅高開之後便會回落。但回落之後，她未必能如農夫一樣，可以重拾升軌呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

