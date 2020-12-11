《鍾之日記》港府落訂單，疫苗股起舞

《鍾之日記》１２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場好淡因素角力，隔晚美股三大指數個別發展。英倫銀行宣布容許銀行恢復部分派息，提

振匯控（００００５）等本地銀行股，港股受惠高開２２３點報２６６３４點，升幅一度擴大至

２９３點報２６７０４。恆指最終收升９５點或０﹒３６％，報２６５０５點，十天線

（２６５２３點）、二十天線（２６５４２點）得而復失，主板成交１３５９億元增多

２３﹒５６％。匯控最多升逾２％後尾盤倒跌，收軟０﹒６％，同系恆生（０００１１）微升

０﹒５８％。

滬深股市今日高開低走，早盤畫風急轉，傳媒股暴挫、保險股拉跌，滬綜指午收跌逾１％，

午後跌幅再擴，曾低見３３２５﹒１７點創１１月１７日以來新低。尾盤釀酒股維穩，滬指全日

跌幅收窄至０﹒７７％，報３３４７﹒１９點。累計全周滬指挫２﹒８３％，結束三連升。大市

坐過山車，兩市全日成交推高至８３４９億元人民幣，按日大增１７﹒７％。



＊輝瑞復星疫苗快抵中港，康希諾大落後股價瀉＊



德國ＢｉｏＮｔｅｃｈ及輝瑞聯合復星醫藥（０２１９６）開發的新型冠狀病毒疫苗已經率

先在英國開展接種工作，期間英國兩名醫護人員接種疫苗後出現嚴重過敏，當局警告有嚴重過敏

歷史的人士不應接種該疫苗。

作為最快開展大規模接種的疫苗品種，外界關注輝瑞疫苗何時能在內地及本港接種。據內媒

《財新》從多位消息人士處獲悉，復星醫藥已開始從航空貨運服務商處訂購運力，計劃從明年１

月份開始將ＢｉｏＮＴｅｃｈ德國工廠生產的新冠疫苗運往中國，按目前已知的部分運輸計劃，

明年上半年的月均運輸量為１２０萬劑，整個上半年的總運輸量暫定為７２０萬劑。目前多家航

空公司正在為承運該疫苗做準備。復星醫藥內部人士對內媒澄清，有關運輸量並不是總體的運輸

量。

本港方面，行政長官林鄭月娥宣布，港府已分別向科興生物、復星醫藥及輝瑞簽訂預先採購

協議，將分別採購７５０萬劑新冠疫苗。科興及復星輝瑞將分別於明年１月及首季向香港提供首

批各１００萬劑疫苗。不過科興生物疫苗的第三期臨床測試結果至今仍未公布，更在巴西一度出

現接種者自殺的插曲。《紐約時報》此前發文指出，中國疫苗行業缺乏透明度，加上可疑的商業

行為，而普遍的賄賂行為是中國疫苗產業的致命弱點。

復星醫藥（０２１９６）全日漲３﹒９％，國藥控股（０１０９９）升１％，至於在研發新

冠疫苗由領先變落後的康希諾生物（０６１８５）全日挫８﹒７％。



＊美續制裁華為不手軟，中資電訊股領跌＊



美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）周四（１０日）宣布，駁回華為申訴，重申確認華為對美國

構成國家安全威脅，維持將該公司列入威脅名單，禁止美國企業利用８３億美元的政府資金購買

他們的設備。ＦＣＣ同日宣布，啟動撤銷中國電信（００７２８）在美國營運授權的程序。中國

電信無升跌，報２﹒１５元。

美國對中國５Ｇ產業持續打擊，中資電訊股今日領跌，中聯通（００７６２）跌１﹒１％，

中移動（００９４１）跌１﹒５％，華為同業中興通訊（００７６３）則跌０﹒５％。

另外，華為受美國制裁導致無晶片可用後，將其低端智能手機品牌榮耀出售由深圳國資委控

制的實體，榮耀能否恢復手機業務成為焦點。據騰訊新聞旗下《深網》引述消息指，高通與榮耀

的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。高通公司總裁安蒙早前曾公開表示，已經開始

和榮耀開展一些對話，對未來機會也表示期待。



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