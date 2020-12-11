《神州縱橫－凌昆》中國科技發展突破多

《神州縱橫》嫦娥五號探月採樣項目，與之前發射的天問號探測火星項目，都是中國探索太

空活動的里程碑。其實近期中國正進入科技發展豐收期，除探空領域外還有多項其他方面的重大

突破。



＊太空計劃先重實用＊



探索太空項目既為人類認識宇宙作出貢獻，也帶動了中國多種科技的開發，特別是新材料、

自動化、ＡＩ及探測技術等方面的，因此既屬基礎研究也是應用研究。中國的探索太空計劃一直

本著量力而為按部就班的原則推進，不在於爭先炫耀，目的在於實用及經濟效益。由是重點放在

近地商用項目，包括各種通訊及探測衛星和天宮太空站等。太空探索是次層項目，故在印度後才

發射天問號探火星。當日本成功從小行星採樣回來後，中國仍未有具體的探測小行星計劃。探索

也是從最近地球的月球開始，但隨著中國經濟實力日強和科技水平不斷提升，中國的探空活動必

將日益擴展。當然探索宇宙並不限於星球探測，中國還有其他項目，如計劃中的太空望遠鏡，正

在運行的探測黑洞的悟空號衛星，和研製中的太極、天琴等衛星探測引力波項目等。還有在貴州

的世界最大射電望遠鏡「天眼」，其重要性最近突然大增，因第二大的美國波多黎各望遠鏡失修

坍塌而將要報廢。這案例反映了在科技上中國堀起而西方後退的新格局。另一事例是國際太空站

將於數年後退役，但至今仍未有替代項目，到時便只能靠中國的「天宮」了。



＊科技趕超與開拓兩路並進＊



其他科技方面的重要突破可分兩大類：趕超型及開拓型。趕超型是外國已有中國從後追趕，

通過自主創新建立本國技術能力。最近一例是華龍一號的首個核電反應堆建成發電。這乃中國自

主開發的第三代核電站，之前中國通過引進設計等掌握了美國及歐洲的三代電站，並先於歐美建

成發電。現時更有了自主三代站，可說已是由趕到超。另一例是據報「遠２０」運輸機已配備中

國自主開發的渦扇２０發動機首次試飛成功。發動機一直是中國航空工業的主要弱項，大多靠俄

國供給，還怕被西方「卡脖子」。這次成功試飛將為最終實現自給打下良好基礎。總之，趕超型

項目眾多，很多已追近先進水平，有的更由趕變超，目前備受注目的是芯片的自主開發。開拓型

項目每涉及未來新一代技術，中國與外國在同一起跑線上，有些領域還有點領先優勢。近期例子

包括核聚變的新一代環流器二號Ｍ建成啟用，發射了６Ｇ通訊試驗衛星，和製成「九章」號量子

計算機等。這些成績顯示中國正力爭在新一代科技發展浪潮中搶佔先機，並取得了一些初步成果

。《資深評論員 凌昆》

