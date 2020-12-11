《神州縱橫－凌昆》中國科技發展突破多

《神州縱橫》嫦娥五號探月採樣項目，與之前發射的天問號探測火星項目，都是中國探索太
空活動的里程碑。其實近期中國正進入科技發展豐收期，除探空領域外還有多項其他方面的重大
突破。
＊太空計劃先重實用＊
探索太空項目既為人類認識宇宙作出貢獻，也帶動了中國多種科技的開發，特別是新材料、
自動化、ＡＩ及探測技術等方面的，因此既屬基礎研究也是應用研究。中國的探索太空計劃一直
本著量力而為按部就班的原則推進，不在於爭先炫耀，目的在於實用及經濟效益。由是重點放在
近地商用項目，包括各種通訊及探測衛星和天宮太空站等。太空探索是次層項目，故在印度後才
發射天問號探火星。當日本成功從小行星採樣回來後，中國仍未有具體的探測小行星計劃。探索
也是從最近地球的月球開始，但隨著中國經濟實力日強和科技水平不斷提升，中國的探空活動必
將日益擴展。當然探索宇宙並不限於星球探測，中國還有其他項目，如計劃中的太空望遠鏡，正
在運行的探測黑洞的悟空號衛星，和研製中的太極、天琴等衛星探測引力波項目等。還有在貴州
的世界最大射電望遠鏡「天眼」，其重要性最近突然大增，因第二大的美國波多黎各望遠鏡失修
坍塌而將要報廢。這案例反映了在科技上中國堀起而西方後退的新格局。另一事例是國際太空站
將於數年後退役，但至今仍未有替代項目，到時便只能靠中國的「天宮」了。
＊科技趕超與開拓兩路並進＊
其他科技方面的重要突破可分兩大類：趕超型及開拓型。趕超型是外國已有中國從後追趕，
通過自主創新建立本國技術能力。最近一例是華龍一號的首個核電反應堆建成發電。這乃中國自
主開發的第三代核電站，之前中國通過引進設計等掌握了美國及歐洲的三代電站，並先於歐美建
成發電。現時更有了自主三代站，可說已是由趕到超。另一例是據報「遠２０」運輸機已配備中
國自主開發的渦扇２０發動機首次試飛成功。發動機一直是中國航空工業的主要弱項，大多靠俄
國供給，還怕被西方「卡脖子」。這次成功試飛將為最終實現自給打下良好基礎。總之，趕超型
項目眾多，很多已追近先進水平，有的更由趕變超，目前備受注目的是芯片的自主開發。開拓型
項目每涉及未來新一代技術，中國與外國在同一起跑線上，有些領域還有點領先優勢。近期例子
包括核聚變的新一代環流器二號Ｍ建成啟用，發射了６Ｇ通訊試驗衛星，和製成「九章」號量子
計算機等。這些成績顯示中國正力爭在新一代科技發展浪潮中搶佔先機，並取得了一些初步成果
。《資深評論員 凌昆》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇