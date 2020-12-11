《日入而息》首批新冠肺炎疫苗下月到港，港股全周跌３３０點



《今天重點》﹡林鄭月娥稱與科興及復星輝瑞等簽協議，首批疫苗下月到港；海外抵港人士

入住指定酒店安排本月２２日生效；聶德權稱指定酒店入住率逾五成將毋須

政府財政支援

﹡消息指黎智英被加控勾結外國勢力及危害國家安全罪

﹡香港航空即日解僱２５０名機組人員；香格里拉（０００６９）本月調整人

員編制，員工將獲公平薪酬補償

﹡本港新增８６宗確診，其中３７宗源頭不明



《即日市況》﹡三桶油跑出科企造好，港股升９５點收２６５０５十天廿天線得復失



《深滬股市》﹡午後回穩滬指收跌０﹒８％，周挫２﹒８％終止三連升



《美元匯價》﹡歐元能否突破１﹒２２附近阻力相當關鍵；歐元最新報１﹒２１１６╱１９

，日圓最新報１０４﹒１０╱１１



《公司資訊》﹡匯豐表示銀色債券認購金額約為去年五倍，平均每人申請３３手

﹡中銀香港（０２３８８）銀色債券總認購金額為去年５倍，人均認購近３０

手

﹡同輻（０１７６３）取得北京藥監局正電子類放射性藥品生產批件

﹡亞太絲路（００７６７）與分銷商終止合作，將自行生產健康產品

﹡卓佳ＩＰＯ手機應用程式推出ＩＰＯ智付易新增功能；匯豐實時直接扣帳方

案，支援卓佳新推ＩＰＯ智付易

﹡保利文化（０３６３６）與煜盛文化（０１８５９）訂立戰略合作協議

﹡御泰中彩（００５５５）獨立非執行董事孔慶文及黃海權辭任

﹡通海金融（００９５２）向大同機械（００１１８）大股東借出７０００萬

元

﹡創興銀行（０１１１１）推出稅務貸款計劃，實際年利率低至１﹒６８％

﹡港鐵（０００６６）完成東鐵線新信號系統測試故障調查

﹡楓葉教育（０１３１７）與南京市溧水區政府訂立合作協議

﹡中國動力（００４７６）菲律賓電動巴士正式落地

﹡東建國際（００３２９）委任吳廣澤為公司首席執行官

﹡歡喜傳媒（０１００３）旗下在線視頻平台分別與華為及小米合作

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉款１﹒４５億元人民幣

﹡漢港控股（０１６６３）獲主要股東汪林冰購入合共８５萬股

﹡中生製藥（０１１７７）資深副主席謝炳再增持公司１５００萬股，涉資１

億元

﹡北控清潔能源（０１２５０）與水發能源集團訂立合作協議，開拓清潔能源

市場

﹡聯交所表示下周三起取消華瀚健康（００５８７）上市地位



《國企紅籌》﹡國壽（０２６２８）首１１個月原保險保費收入按年升８﹒２９％

﹡新天綠色能源（００９５６）１１月發電量按年增加１６﹒６５％

﹡新華保險（０１３３６）首１１個月保費收入按年升１７﹒２％

﹡中國太保（０２６０１）子公司太平洋人壽首１１個月保費收入按年跌２％



《神州民企》﹡禹洲集團（０１６２８）提前達成千億銷售目標

﹡騰訊遊戲新規：老年人玩王者和吃雞，月消費千元需人臉識別驗證



《中國要聞》﹡永輝超市表示與騰訊創投等聯合增資合營公司彩食鮮

﹡小米申請雷軍拼音商標

﹡中鋼協與必和必拓視頻會議，後者稱鐵礦生產將保強勁

﹡今年全國公共採購總規模接近３０萬億元

﹡文旅部表示港澳台可經營內地上網服務，審批時間壓縮

﹡第四批藥品國家集採啟動，生物製品和中成藥不在其列

﹡部分省份反壟斷工作座談會在浙江杭州召開

﹡捲入中技系造假案漩渦，國融證券遭中證監立案調查

﹡銀保監公布第二批９名重大違法違規股東，涉正通汽車

﹡人行１００億逆回購利率持平，全周淨回籠３５００億；人行劉國強稱創新

直達實體經濟的貨幣政策工具；人民銀行發布「全球法人識別編碼應用實施

路線圖」

﹡中汽協表示上月汽車銷量同比增近１３％電動車增１倍多；年汽車銷量料跌

２％，５年後料達３千萬輛

﹡報告指中國自研移動遊戲海外收入預計超１３０億美元

﹡光伏協會樂觀預計「十四五」年均新增規模達９０吉瓦

﹡中交雄投競得雄安站樞紐地塊，１７０億元建科創城

﹡上海市與新加坡將在四個方面加強合作；上海到２０２２年每萬人擁有律師

達到１２名；上海將加快打造具世界影響力國際數字之都；上海普惠型小微

企貸款平均利率５﹒１７％，全國最低

﹡中國稱正推進出口管制法配套法規立法，適時發布清單

﹡中歐經貿論壇作罷，傳部分參會者曾批評中國人權問題

﹡王晨出席中國美國商會答謝晚宴，冀商會推動重啟對話

﹡王毅稱重建中美關係健康穩定發展戰略框架；捍衛黨和國家政權制度安全，

反對政治病毒橫行

﹡外交部表示同歐盟交流暢通，力爭年內完成投資協定談判

﹡廈門公安黃元雄遭美國制裁，被指侵害法輪功學員人權

﹡遭美財政部制裁，尹國駒強烈抗議並澄清非政協委員

﹡永煤敲定三隻債券展期方案，公司存續債下周二起復牌

﹡眾應互聯跌停，公司逾２億元定向融資工具產品已逾期

﹡紫光債務問題滾雪球，再多５０億元人民幣債券付息逾期

﹡集團股權質押後，蘇寧電器償還１０﹒８億元債券本息

﹡蘇州數字人幣紅包「雙十二」上線，參與市民紅包到帳；滴滴、美團等據報

參與蘇州數字人民幣測試

﹡畢馬威料中國明年ＧＤＰ增長８﹒８％，中美經貿摩擦短期內緩和

﹡國再確認華為構成安全威脅，中方斥完全不符合事實

﹡上期能源將原油等品種交割手續費調整為０

﹡上期所將銅等品種交割手續費調整為０

﹡心臟支架集採節省１１７億，集採最低價仍高企業成本

﹡中證監開展上市公司治理專項行動，健全制度規則；交易所正在修訂退市相

關規則；中證監就證券期貨業網絡安全報告與調查辦法徵意見；交易所不存

在刻意收緊ＩＰＯ情形

﹡中國寶武等鋼鐵巨頭呼籲監管盡快調查鐵礦石炒作

﹡水利部與華為簽戰略合作協議，推進水利行業發展

﹡螞蟻集團、海淀國資、紅杉關聯方等共組投資公司



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１４２６１點



《其他消息》﹡學生動源前召集人鍾翰林侮辱國旗及非法集結罪成

﹡政府再度委任林定國為消委會主席，任期兩年

﹡消息指黎智英被加控勾結外國勢力及危害國家安全罪

﹡金管局１１月收到１９３宗銀行投訴個案

﹡煥然懿居４３個貨尾完成攪珠，預計明年１月發信揀樓

﹡去年底香港外來直接投資總存量按年下跌５﹒５％

﹡聯交所刊發發行人企業管治常規檢討，守規情況有所改善

﹡深股通額度全日流出近１５億元，外資結束三日淨流入；滬股通額度全日用

近１７億元，陸股通淨流出近４０億元

﹡眾安銀行推出手機應用程式新功能ＺＡ Ｑｕｅｓｔ

﹡ＣＰＡ新一屆會長出爐，理事梁思傑：期望公會繼續維護公眾利益

﹡澳門金管局表示與人行保持溝通，研究數字貨幣可行性

﹡公開大學改名為「香港都會大學」

﹡李嘉誠獲贈諾貝爾獎牌複製版，稱今天的領導不可再以自我為中心

﹡羅兵咸冀會計師公會新一屆領導層能堅持專業團體定位，避免政治化

﹡證監會就外間電子數據儲存提供進一步指引；監會建議提升業界的勝任能力

標準

﹡馮國經稱中國出口及本地生產融合增競爭力，港商藉以擴充新市場

﹡萊坊料明年香港區寫字樓租金將跌５至１０％；明年樓市仍處於調整期，料

樓價將跌５％

﹡中原ＣＣＬ按周回升１﹒２６％，料樓價短暫亢奮；第四波疫情持續，中原

十大屋苑周末睇樓量按周跌９％

﹡香港會計師公會前會長羅富源稱冀新任會長幫助業界度過疫境；香港會計師

公會譴責會計師譚國忠並向其罰款

﹡天俊預計下周五截標山頂文輝道地皮估值約１０２億元

﹡美聯表示港購疫苗派定心丸，北水重臨或是樓市復甦契機



《新冠肺炎》﹡本港新增８６宗確診，其中３７宗源頭不明

﹡聶德權稱指定酒店入住率逾五成將毋須政府財政支援

﹡港府在馬鞍山頌安邨增設流動採樣站為錦豐苑居民檢測

﹡四川昨增４宗本土確診，有１０人核酸檢測結果陽性

﹡河北獻縣進口冷凍肉外包裝核酸檢測陽性，未流入市場

﹡美國食藥局報告表示４名接種輝瑞疫苗測試者曾出現面癱

﹡「安心出行」下載量逾３６萬次，增查閱出行記錄功能

﹡港鐵一名職員初步確診，主要負責查票及顧客服務

﹡再多一名駐機場警員初步確診，患者為領犬員

﹡林鄭月娥稱與科興及復星輝瑞等簽協議，首批疫苗下月到港

﹡姚思榮稱指定酒店計劃今日公布，料本月２２日起實行

﹡政府公布３６間指定酒店名單，提供１﹒２萬間房

﹡美團（０３６９０）違規上架進口凍肉遭立案，買家亦要罰２００元人民幣

﹡香格里拉（０００６９）本月調整人員編制，員工將獲公平薪酬補償

﹡香港航空即日解僱２５０名機組人員

﹡海外抵港人士入住指定酒店安排本月２２日生效

﹡梁子超稱麗晶住戶暫不適合禁足

﹡測量師表示麗晶花園喉管無明顯滲漏，但住戶或曾改裝

﹡據報復星醫藥（０２１９６）擬明年上半年至少進口７２０萬劑疫苗

﹡諾菲及葛蘭素史克疫苗未達預期，推遲至明年底面世

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