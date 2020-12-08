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即市新聞

08/12/2020 11:13

《股林淘金－林家亨》遠洋服務（６６７７）基本面好，上市有值博

　　《股林淘金》自１９９７年，遠洋服務（０６６７７）便專注於提供良好的物業管理服務，
藉著背後雄厚的遠洋集團，慢慢在物業管理的市場上站好陣腳。按２０１９年綜合實力及增長潛
力計，遠洋服務在中國物業服務百強企業中分別位列第１３名及第１１名，且被評為２０２０商
業物業管理的８家優秀企業之一。截至２０２０年６月３０日，在京津冀地區及環渤海地區兩個
地區在管建築面積分別佔遠洋服務總在管建築面積的３２﹒９％及２８﹒８％。在中國一二線城
市的在管建築面積佔遠洋服務總在管建築面積的９０﹒８％。
　
　　當中它們現時最主要的業務包括住宅社區、商業物業、寫字樓物業，及高速公路、學校公建
類物業服務等，並且主要集中於中國經濟命脈地區。截止１９年，遠洋服務在管商寫物業所收取
的平均物業管理費為１７﹒４元╱月╱平方米，處於行業較高水平。除了提供一般物業管理服務
，遠洋服務更配合時代的改變，發展出自動化、數位化及智慧化管理，以優化運營流程、提升效
率及客戶體驗。於２０１９年，遠洋服務的客戶滿意度為８６％，高於物業管理行業７３％的平
均客戶滿意度。高品質、備受認可的服務為協力廠商專案外拓賦能。遠洋服務的總儲備建築面積
由２０１８年的１３﹒１百万平方米增加４３﹒８％至２０１９年的１８﹒９百万平方米。
　
　　遠洋服務具備了良好的服務及一系列配合業務擴張的計劃。可見其實力在物管行業上值得關
注。投資者可以考慮認購其新上市股份，設止蝕價在５％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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