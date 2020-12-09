《股林淘金－林家亨》中國小家電王晨北母ＶｅＳｙｎｃ，上市值吼

《股林淘金》晨北科技的母公司Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）周二（８日）至周五（１１日

）中午公開招股，每股招股價４﹒６８至５﹒５２元，每手１０００股，入場費５５７５﹒６元

；計劃發行２﹒８１億股，集資最多約１５﹒５１億元。保薦人為法巴及創陞融資。

ＶｅＳｙｎｃ預期於１２月１８日掛牌。



集團主要通過在美國最大電子交易平台亞馬遜營銷旗下知名品牌的自主設計開發小家電及智

慧家居設備。就２０１９年在亞馬遜零售額，ＶｅＳｙｎｃ的空氣淨化器在同類產品中排第一，

而空氣炸鍋在同類產品排第二。在新冠肺炎的影響下，全世界加強了「宅經濟」的模式，促進線

上購物的常態。長遠來說，市場將愈來愈依賴網上銷售，在線零售和小家電市場有較大增長空間

。集團收入由２０１７約８５２１萬美元增至２０１９約１﹒７２億美元，複合年增長率約

４２％；溢利由２０１７約１８７萬美元增至２０１９約６３７萬美元，複合年增長率達

８４﹒７％。毛利率亦連續四年維持在３８﹒５％以上水平。未來集團將繼續擴大其銷售渠道及

升級現有和研發新產品以便完善品牌的家居物聯網平台。



ＶｅＳｙｎｃ引入三個基石投資者，其中高瓴資本會認購９８２８﹒６萬股，而

Ｍｅｒｉｄｉａｎ Ｆｕｔｕｒｅ及Ｏｒｃｈｉｄ Ｃｈｉｎａ ａｎｄ ＬＭＡＳＰＣ則分別

認購２０００萬美元及１０００萬美元股份。三者合共認購９４６６萬美元股份。市場消息指，

國際配售已錄得足額認購。背後有強勁投資者支持，加上行業環境逐漸滲入各階層人仕的生活中

，將會從奢侈品變成生活必須品，所以預計ＶｅＳｙｎｃ上市後會應該會有上升動力，投資者可

以現金認購，止蝕價宜設於５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

