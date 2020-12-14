《華爾街內望》新刺激方案存在不確定性，美股個別發展，道指微升

《經濟通通訊社１４日專訊》美國新經濟刺激方案的不確定性削弱市場信心，美股上周五（

１１日）個別發展，迪士尼強勁的漲勢幫助道指輕微回升。

道指升４７點或０﹒１６％，收報３００４６點，收復三萬點。標指跌４點或０﹒１３％，

報３６６３點。納指跌２７點或０﹒２３％，報１２３７７點。

上周累計，道指跌０﹒５７％，標指跌０﹒９６％，納指跌０﹒６９％，當中標指和納指創

自１０月底以來最大單周跌幅。

美國參議院批准將聯邦撥款延長一周以避免停擺，並為單獨就援助和一項整體支出方案進行

磋商提供更多時間。

眾議院議長佩洛西早前提出經濟刺激方案磋商拖延到聖誕節的可能性，不過隨著美國單日死

亡人數達到令人震驚的水平，許多州份亦出台新商業限制措施，裁員人數亦不斷增加，投資者正

指望更多的財政紓困維持剛剛起步的經濟復甦。

最新數據顯示勞動力市場復甦困難，但密西根大學調查顯示本月消費者信心好轉，最終需求

生產者物價指數（ＰＰＩ）上月微漲０﹒１％。

個股方面，迪士尼飆升１３﹒５９％，公司宣布一系列串流服務新節目，並預計２０２４年

度其串流媒體服務全球訂閱用戶將多達３﹒５億。

美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）預計快將批准輝瑞的疫苗緊急使用授權，不過輝瑞回吐早段

漲幅收跌１﹒４６％。

高通跌７﹒３６％，有報道指蘋果已開始為未來的設備製造自家的蜂窩調制解調器，並取代

高通的零件供應。

十年期國債收益率跌１﹒５個基點至０﹒８９２％，三十年期國債收益率跌１﹒４個基點至

１﹒６２２％。（ａｌ）

