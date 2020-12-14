《牛熊志選－陳其志》資金看好中海油

《牛熊志選》上周恆指續反覆考驗２６３００點支持，技術上，恆指已在２６３００點至

２７０００點之間橫行了３個星期多，去向未明，且看會否在年尾前出現突破走勢。恆指牛熊證

資金流情況，截至上周四（１０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約４５６２﹒０萬港元

資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１﹒０１億港元資金淨流出，顯示有淡倉

資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５４００點至２５６９９

點之間，累計相當約１６３３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７０００點至２７２９９點

之間累計了相當約２７０５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１７﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒４個波幅點至１８﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒０個波幅點至３２﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至

２７﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３０﹒０％；中海油

（００８８３）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至３６﹒０％；小米（０１８１０）的引伸波幅

上升１﹒９個波幅點至５２﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２２﹒５％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至３１﹒１％；美團

（０３６９０）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至４６﹒１％；京東（０９６１８）的引伸波幅

下降２﹒０個波幅點至４１﹒４％；阿里（０９９８８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

３４﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中海油的相關認購證及牛證合共錄得約

６５０１﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

中海油認購證為行使價約８元至９元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至６﹒１倍；牛

證方面，資金留意收回價５元至６元之間的較貼價條款，收回距離約１０﹒３％至２３﹒０％，

槓桿約３﹒８倍至７﹒４倍。另外，京東相關認購證及牛證期內錄得約６１６６﹒０萬元資金淨

流入部署，資金留意行使價３３０元至３８０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

４﹒７倍至５﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價３０１元至３１４元之間的較貼價條款，收回

距離約２﹒５％至６﹒３％，槓桿約１２﹒４倍至２１﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約２４３４﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４６元至２６０元附近的中期價外條

款，實際槓桿約４﹒６倍至６﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回價３００元至３３５元附近

的條款，收回距離約２﹒７％至１４﹒７％，槓桿約６﹒２倍至２３﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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