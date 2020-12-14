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即市新聞

14/12/2020 12:00

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》「疫」市中的商品ＥＴＦ

　　《ＥＴＦ解碼－羅博仁》新冠疫情下市況波動，今年商品市場尤如坐過山車，原油和黃金價
格明顯受影響（儘管兩者價格走勢相反）。商品價格大幅波動，帶動資金流入香港市場的商品
ＥＴＦ規模創新紀錄。本文將探討疫情對兩種主要的商品ＥＴＦ─原油期貨ＥＴＦ和黃金ＥＴＦ
的影響。

＊香港上市原油期貨ＥＴＦ成交額年內大增＊

　　對於原油市場而言，２０２０年是波動的一年。原油需求急跌，加上存儲空間短缺，故於今
年２月至４月曾被市場拋售，西德克薩斯中質原油（英文簡稱「ＷＴＩ」）的五月期貨價格，更
一度跌至負值，為歷來首次。
　　原油價格大幅波動令原油市場成為焦點，有投資者希望把握超低原油價格，發掘其中的投資
機會。此外，由於油價或可看成是經濟活動的反映，亦有投資者希望透過投資原油，表達對經濟
前景的展望。原油期貨ＥＴＦ或因此獲投資市場青睞：在今年２月２４日至３月２０日油價大幅
波動期間，以在香港上市的最大原油期貨ＥＴＦ為例（以資產管理規模計），其資金淨流入規模
達到６﹒５億港元。根據香港交易所數據，在２０２０年的首十個月，該ＥＴＦ的淨流入規模為
２４億港元，其資產管理規模則上升至１０月底的２８億港元。香港上市的原油期貨ＥＴＦ的月
度平均每日成交額，在２０２０年４月達到全年峰值７﹒７８億港元，全年（截至１２月３日）
的平均每日成交額為１﹒１億港元。

＊全球黃金ＥＴＦ資金流入規模創紀錄＊

　　黃金作為避險資產，價格於年內呈上升趨勢。金價在今年８月初創下歷史新高，對比作為基
本經濟活動指標的油價，黃金價格走勢相對複雜，因金價會受美國聯邦儲備局（美聯儲）利率、
美元匯價強弱、投資者風險偏好、通漲預期等多種因素影響。
年　　內黃金需求強勁，帶動黃金ＥＴＦ今年的資金流入規模亦創下紀錄。根據世界黃金協會的
數據，全球黃金ＥＴＦ的黃金持有量在２０２０年首十個月增加了１０２２噸，達到紀錄新高
３８９９噸。根據香港交易所數據，在香港上市的黃金ＥＴＦ今年也有大量資金流入，最大黃金
ＥＴＦ（以資產管理規模計）在今年截至１０月３１日錄得２０５億港元的資金流入，是同期香
港ＥＴＦ市場中資金流入規模最大的ＥＴＦ。由於市況波動和美聯儲宣布減息等不同的因素，香
港上市黃金ＥＴＦ的月度平均每日成交額，亦在２０２０年４月份達到全年峰值４９億港元，全
年（截至１２月３日）的平均每日成交額為１﹒６億港元。

＊香港上市商品ＥＴＦ價差縮窄＊

　　ＥＴＦ不僅為投資者提供了投資原油和黃金的途徑，成本亦較低。要量度ＥＴＦ投資的實際
成本，投資者須評估投資總成本（ＴＣＯ），即交易成本和持有成本的總和（在香港交易所網頁
了解更多），而買賣價差是交易成本的重要組成部分之一。
　　為了降低投資成本和縮窄買賣價差，香港交易所在２０２０年實施了一系列提升ＥＴＦ流動
性的措施，包括推出新的ＥＴＦ價位表和持續報價莊家責任。
　　新措施實施後，香港上市商品ＥＴＦ的買賣價差顯著收窄，特別是交易量較活躍的ＥＴＦ。
根據香港交易所數據，從２０２０年６月１日至１０月３１日，上述原油期貨ＥＴＦ和黃金
ＥＴＦ的價差分別縮窄了８３％和６１％，而同期整個香港ＥＴＦ市場的價差縮窄幅度中位數為
３３％，這使投資者能夠以較低的交易成本，在香港投資ＥＴＦ。　
　　若股票市場波動，與股票的相關性一般較低的商品ＥＴＦ，可以成為投資者分散投資的工具
。如欲了解有關原油期貨ＥＴＦ的更多資料，請參閱《原油ＥＴＦ的特點與風險》一文。
　　與其他投資一樣，投資ＥＴＦ涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。在作出任何
投資決定前，投資者必須了解ＥＴＦ的產品詳情及有關風險。請瀏覽香港交易所網站，進一步了
解香港上市ＥＴＦ。《香港交易所交易所買賣產品主管　羅博仁》

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