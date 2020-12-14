《一周攻略－周進略》年內成績意料中，提前收爐波幅窄

《一周攻略》上周才說投資者傾向年底前鎖定利潤，而這一傾向將決定行情，包括收窄日中

的波幅，結果一如所料，跟之前幾周的大波幅明顯有別，如今是不同板塊頻密的交替，卻不是一

般的所謂板塊輪動，而是每有升幅即有回吐，反之，每有回吐即有買回，最符合投資者重整組合

的意味。



＊金股匯齊見重整組合＊



如此一來，不難順著思路，全球市場，美股如是，港股如是，事實上也不單是股市，其他市

場也有類近情況，君不見金價的波幅，明顯低於其他貴金屬嗎？而除了明顯有本身脫歐談判因素

的英鎊，匯市內其他各主要貨幣，其波幅都相對低。

無論如何，際此尚有兩個多星期，便是２０２０年的終結，很多人都已心裏有數，究竟一年

下來，是好是醜，尤其機構投資者，基金經理，究竟有沒有表現，應該最遲在１１月份美國大選

結果開始有了，便已有個大概。



＊波幅收窄，先走為敬，人同此心＊



是的，１１月份全球股市大旺，帶動不少原本表現不濟的，都可以有點表現，而在年初至今

，假如一直駕馭得不錯的，基本上已經可以提早放假云云。如此一來，先走為敬，沽一部分以鎖

定利潤，人同此心，心同此理，不是甚麼難以想像的事吧。

當然，以上所說的波幅收窄，也不純然是一面倒的事，投資者要靈活運用，存乎一心，畢竟

過程中可以觸發一輪跟風的買賣盤，而究竟與其形成相反方向的趁低吸納或趁高沽出是否足夠力

量，本身並非一早便已明顯確定。



＊盲拳打死老師傅＊



只是基於本欄上周提出的，年內不少大名鼎鼎的對沖基金經理，本來是多年的長勝將軍，都

反而跑輸了，因為訊號的交替出現，當他們大舉殺入時，便有點到了尾站的感覺，單是這一點便

足以令人引以為戒，因為訊號這一回事，即使大多數時候靠譜，不一定今次一定準，有時計漏了

一些因素，例如今年內大家可能低佔了買賣交易近乎零成本，而抱著但試不妨的，心口掛個勇字

的散兵遊勇，可以說是盲拳打死老師傅，一點不為過。

只是，即使如此，一切都有回歸基本面的一天，估值這一回事，也不會如動量一直推進而不

停，基本面的現金流折讓始終是最王道的。



＊迎股年底趕上市，大市暫仍有氣氛＊



目前港美兩地仍有不少新股聲於年底前上市，氣氛上一定仍然有日內的波幅可恃，但一進入

２０２１年，隨著已經有多項好消息公布，難有後續的資金再突然改觀，故此舊經濟一下子秤得

太好，又或者新經濟完全無視地心吸力的炒作，都要小心。這一點是無分港美，全球皆然的。《

經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

