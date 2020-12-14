《專家之言－葉尚志》權重股匯控掉頭回軟，大盤穩定性將受影響

《專家之言》港股上周五（１１日）出現高開後回壓的走勢，總體上未可擺脫近期形成的回
整勢頭，恆指最終漲了有接近１００點，略為回企至２６５００點水平來收盤，但短期動力能否
再度增強則有待確認。事實上，恆指已連續回整了有兩周，市場氣氛亦因此而有所轉為謹慎了，
可以說是處於短期關鍵時刻，如果外圍股市在這個時點也同步展現回整的話，相信將會對港股帶
來進一步的壓力，而美聯儲年內最後一次議息會議即將召開，以至美股期指期權將於周五（１８
日）進行的季結，都會是市場的關注點所在。
＊美股期指期權本周五季結＊
恆指出現高開後回壓的走勢，上周五開盤初段曾一度衝高２９３點高見２６７０４點，但資
金進一步追高的意欲不大，加上Ａ股回整趨勢出現加劇，都增加了港股的高位回整壓力。石油股
超跌反彈，是撐市的主力，然而，獲批準恢復派息的匯控（００００５），在消息兌現後卻出現
掉頭回跌。恆指收盤報２６５０６點，上升９５點或０﹒３６％。國指收盤報１０４５３點，上
升３７點或０﹒３５％。另外，港股主板成交金額回升至１３５９億多元，而沽空金額有１６６
﹒１億元，沽空比例１２﹒２２％。至於升跌股數比例是８６６：９０３，日內漲幅超過１１％
的股票有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２８隻。
＊關注聯儲局本周會後聲明＊
歐洲央行在會議後公布，維持現時利率不變但決定加碼放水，把緊急抗疫買債計劃規模擴從
１﹒３５萬億歐元、擴大５０００億至１﹒８５萬億歐元，並且把計劃期限延長１年至２０２３
年底，但消息對歐洲股市未能帶來進一步的刺激推動，其中，德國ＤＡＸ指數和法國ＣＡＣ指數
，已從近期高點掉頭回落並創出月內新低。市場對於美聯儲即將召開的議息會議亦表示關注，議
息結果以及會後聲明將於本周四（１７日）凌晨公布，目前正處於歷史高位的美股，會否跟歐洲
股市一樣出現掉頭回整，宜多加注視並保持警惕性。
＊港股２６２５０好淡分水線＊
港股方面，在２７０００點整數關受阻後，現時仍處於回整勢頭行情中。目前，恆指已連續
下跌了有兩周，雖然跌幅未算太大，但短期回整勢頭未可改觀，而２６２５０點水平依然是目前
的好淡分水線，不容有失，否則恆指將會創出月內新低並且形成確立反覆下推的走勢，短期技術
性沽壓將有進一步加劇的機會。消息方面，英倫銀行表示，在具備充足資本的前提下，容許英國
的銀行恢復部分派息，但是情況對匯控未能構成新刺激，反而在派息預期兌現後，市場有趁消息
出現獲利回吐。權重股匯控是１１月推升大市的主力，要注意其掉頭回軟將對大盤的穩定性構成
較大影響。《第一上海首席策略師 葉尚志》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇