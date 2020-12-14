官媒關注ＡＴＭ發展社區團購，港股半日反覆跌２５點報２５４８０

《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫苗開始在各地接種，美國國會參議院通過為期一周

的臨時開支議案，使聯邦政府暫時不會因為撥款問題停擺。港股方面開升１６點報２６５２２點

，美股三大指數期貨表現平穩，中國官媒刊文批評內地互聯網科技公司發展社區團購生意，美團

（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）走低，美團盤中一度挫逾７％

；惟小米（０１８１０）和友邦（０１２９９）造好，抵銷前述三股不少跌幅，恆指半日窄幅上

落，收跌２５點或０﹒１％，報２６４８０點，主板成交８０９﹒３７億元。國指報１０４６８

點，升１５點或０﹒１５％。

科指微升３６點或０﹒４５％，報８１１６點。

匯控（００００５）跌０﹒７２％，報４１﹒３５元；建行（００９３９）跌０﹒１７％，

報５﹒８元。

Ａ股兩市高走，上證綜指報３３６０點，升１３點或０﹒４％，成交１９４１﹒４０億人幣

。深證成指報１３６２９點，升７４點或０﹒５５％，成交２３６３﹒９８億人幣。



＊小米雙１２報捷升５％冠藍籌，美團負面消息夾擊挫３％＊



阿里巴巴、騰訊、美團和京東（０９６１８）等科網公司發展社區團購，被批評是搶基層商

販飯碗。《人民日報》指人們期望企業承擔社會責任，另外中央政治局亦提出要強化反壟斷和防

止資本無序擴張。美團同時內部通報反腐案件，美團優選陝寧（陝西、寧夏）省區負責人因受賄

被西安警方刑事拘留，股價雙重夾擊下失守十天和五天線，走低３％，報２８５元。騰訊跌１﹒

８７％，報５７７元；阿里巴巴跌１﹒５５％，報２５４﹒４元；京東跌１﹒５％，報３１５﹒

４元。小米雙１２銷售按年增長４０％，抽高４﹒９％，報２８﹒９元。



＊中國上調減排目標，光伏股造好＊



國家主席習近平在氣候雄心峰會上公布氣候目標，稱到２０３０年，風電、太陽能發電總裝

機容量將達到１２億千瓦以上。光伏股造好，福萊特玻璃（０６８６５）漲１１﹒７６％，報２

３﹒７５元；保利協鑫能源（０３８００）走高３﹒６４％，報１﹒１４元。花旗重申看好金風

科技（０２２０８）和信義光能（００９６８），分別升４﹒６８％，報１２﹒５２元；升３﹒

６８％，報１４﹒０８元。

另外，到２０３０年中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比２００５年下降６５％以上，

非化石能源佔一次能源消費比重將達到２５％左右。三桶油個別發展，早前因制裁問題累跌逾三

成的中海油（００８８３）繼續有資金流入，揚４﹒１７％，報７﹒２４元；中石油（００８５

７）升０﹒４２％，報２﹒３９元；中石化（００３８６）跌０﹒２９％，報３﹒４６元。中海

油服（０２８８３）升１﹒０３％，報５﹒９元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌０﹒５２％，

報３﹒０８８元。

鐵礦石價格卻連日急升至多年來的高位。中國鋼鐵工業協會上周組織多間鋼鐵龍頭企業召開

座談會，一致認為當前鐵礦石市場定價機制已經失靈，呼籲國家市場監督總局和中證監及時介入

調查。鐵礦股普跌，鐵貨（０１０２９）走低５﹒４９％，報０﹒１７２元；鞍鋼股份（００３

４７）跌１﹒８４％，報３﹒２元；江西銅業（００３５８）跌１﹒１５％，報１２﹒０２元；

五礦資源（０１２０８）升２﹒８７％，報３﹒２３元；中國鋁業（０２６００）軟０﹒３６％

，報２﹒７７元。



＊納斯達克將剔走受制裁中資企，四公司股價不跌反升＊



納斯達克宣布，因應美國政府限制中國企業股票交易的指令，把中芯（０９８１）、中交建

（０１８００）、中鐵建（０１１８６）和中國中車（０１７６６）從指數成份股組合中移除，

本月２１日起生效。四隻股份股價仍錄升幅，中交建六連跌後反彈，升０﹒５４％，報３﹒７１

元；中芯升１﹒１３％，報２２﹒３元；中鐵建升０﹒４３％，報４﹒６６元；中國中車升１﹒

３９％，報２﹒９１元。

大和預計，大中華區保險股存在４０％至６０％的上漲空間，預測明年新業務價值按年增長

１２％。上調友邦（０１２９９）、太平（００９６６）、國壽（０２６２８）和太保（０２６

０１）目標價。友邦微升０﹒８４％，報９０元；太平升０﹒７１％，報１４﹒２２元；國壽（

０２６２８）跌０﹒２３％，報１７﹒０６元；太保子公司中國太平洋人壽保險及中國太平洋財

產保險的原保費收入分別按年跌１﹒９４％及上升１２﹒８％，股價半日升１﹒３７％，報２９

﹒５元。（ｎｓ）

