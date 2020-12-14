《盤後部署》美股本周變數多，港股或波動支持位２６０００點

《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫苗開始在各地接種，美國國會參議院通過為期一周

的臨時開支議案，使聯邦政府暫時不會因為撥款問題停擺。港股方面開升１６點報２６５２２點

，美股三大指數期貨表現平穩，中國官媒刊文批評內地互聯網科技公司發展社區團購生意，美團

（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）走低；半日小米

（０１８１０）和友邦（０１２９９）造好，抵銷前述三股不少跌幅。不過，午後中國國家市場

監管總局反壟斷局宣布就未申報收購向阿里和騰訊罰款，事件進一步拖低ＡＴＭ表現，恆指下行

方向不變，最多跌過１８７點見２６３１８點。最終收跌１１６點或０﹒４４％，報２６３８９

點，主板成交１４３３﹒０７億元增加５﹒４４％。國指收報１０４４３點，跌９點或

０﹒０９％。

美團走低３﹒８１％，報２８２﹒６元；阿里巴巴挫２﹒６３％，報２５１﹒６元；騰訊跌

２﹒８９％，報５７１元。三股並拖累恆指１６４點。

Ａ股兩市收揚，上證綜指報３３６９點，升２１點或０﹒６６％；深證成指報１３６９２點

，升１３６點或１﹒０１％。兩市總成交７０９７﹒５９億人幣，回落近１５％。



＊美國聯儲局、英倫銀行和日本央行本周議息＊



本周舉行貨幣政策會議的包括美國聯儲局、英倫銀行和日本央行等。其中日本央行周五

（１８日）將結束政策會議，短觀調查顯示，１２月大型製造業景氣判斷指數從９月的負２７升

至負１０，大型非製造業景氣判斷指數也從９月的負１２升至負５，兩個數值均好過預期。

而日本大型企業計劃在截至明年３月的財年將資本支出削減１﹒２％，差過減少０﹒２％的

預期，數據表明盈利下降以及前景的不確定性削弱了企業增加支出的意願。市場預計日本央行將

暫不擴大刺激計劃，但考慮將一系列緩解企業融資困境的措施延長至明年３月以後。

中國市場監管總局對阿里巴巴投資收購百貨及購物中心經營公司銀泰商業股權、騰訊子公司

閱文（００７７２）收購電視劇、網絡劇及電影製作和發行商新麗傳媒股權、順豐旗下豐巢網絡

收購中郵智遞科技，三宗未依法申報違法實施經營者集中案作行政處罰，三間公司各自遭罰款

５０萬人幣。阿里及閱文其後表明積極整改。

市場監管總局負責人指，處罰的目的是向社會釋放加強互聯網領域反壟斷監管的信號，打消

企業可能存在的僥幸和觀望心理。該局高度重視加強互聯網領域反壟斷監管，保護互聯網市場公

平競爭。目前，總局積極推動《反壟斷法》修訂工作，並正制定《關於平台經濟領域的反壟斷指

南》，正根據徵求意見情況進行修訂。



＊本周五「四巫日」，特斯拉獲納入標普指數＊



美國市場本周有多項重要更動，一是聯儲局將召開今年最後一次議息會議，議息結果於本港

時間周四（１７日）凌晨公布，市場關注聯儲局會否更改買債計劃，以增強支援經濟的效率；二

是特斯拉將於當地時間周五收市後納入標普５００指數，而同日為美股「四巫日」；三是美國民

主共和兩黨部分國會議員將把總值９０８０億美元的紓困方案一拆為二，希望於周五一併表決通

過。



＊反壟斷「辣度」未明，科指重磅股或未跌夠＊



上述事項有機會令美股大幅波動，繼而擴大港股波動性，以至影響本周尾至下周初的表現，

預期港股支持位於２６０００點，向上阻力位２７０００點。

另外，中國市場監管總局表明積極推動《反壟斷法》修訂，意味完善法例之餘極有可能「加

辣」，未出台的《關於平台經濟領域的反壟斷指南》更明顯劍指科網企業，「辣度」如何仍為未

知之數，現時一些科指重磅股的跌幅可能未足夠反映相關因素，投資者宜先作觀望。（ｎｓ）

