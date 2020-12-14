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14/12/2020 08:59

【國安立法】美國財政部：未發現任何金融機構違反制裁香港命令

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國財政部上周五（１１日）表示，沒有發現任何銀行或其他
金融機構與就香港問題而被制裁的人士進行交易。
　　美國國務院今年１０月向國會提交報告，列出涉及實施港區國安法的１０名中港官員，包括
香港特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等。
　　《香港自治法》要求美國政府在６０日內確定與受制裁人士有業務往來的銀行，而遭點名的
銀行可能會在明年被制裁。（ａｌ）（ｚｚ）

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