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14/12/2020 18:00

《台股攻略－馮偉明》台股進入調整期，跌５０點收市

　　《台股攻略》台股本周進入調整期，投資者入市意欲減低，導致走勢疲弱。加權指數今日
（１４日）收１４２１１點，跌５０點，險守１４２００點之上，成交金額縮減至新台幣
２３２３億元。
　　蘋概股方面，有證券行報告指出蘋果削減訂單，導致台積電今日遭遇沽壓，收在全日最低位
５０８元，跌８元。大立光同樣遭受沽壓，收３２６５元，跌５５元。鴻海力守前收市價之上，
收８７﹒７０元，微升０﹒１０元。傳產股今日成為支撐大市的一份子，其中鋼鐵股表現亮麗，
中鋼宣布明年１月及第一季的鋼鐵價格將會調高，平均調整幅度達６﹒１％，刺激股價上升近
３％，收２４﹒６５元，升０﹒７０元；海光及威致升至漲停；中鋼構、中鴻、高興昌及新鋼亦
走勢凌厲。航運股走勢強勁，陽明海運升至漲停價１５﹒０５元收市，升１﹒３５元，創超過３
年來新高；長榮海運亦升超過８％，收２９﹒４５元，升２﹒３０元，創近１０年新高。
　　大型股台積電本周除淨，加上成交有輕微縮減，短線台股雖有可能再出現小幅回吐，不過
１４０００點關卡仍有望可守，記憶體及航運相關股份可看高一線。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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