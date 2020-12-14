《窩輪豪情－梁業豪》美團須守２６７﹒２０元，中線宜趁反彈沽貨

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、工業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為

聯想（００９９２）、普拉達（０１９１３）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選

華潤電力（００８３６）、中國聯通（００７６２）、中升控股（００８８１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強為工業、非必需性消費業與公用事業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投資價值最高的股票現為聯想、小米與華潤燃氣

（０１１９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華潤電力、中升控股與平安好醫生（０１８３３）

。

港股今早（１４日）表現榮辱互見，除走勢明顯較佳的紅籌股外，皆只於窄福內上落。科技

股中，美團（０３６９０）受重大利淡消息影響，股價大幅急挫，惟２７２２０元暫有支持。此

外，２６７２０元料有大戶買家守關；但萬一守不住，短期後市均有條件顯著再跌。本欄認為，

中線投資者於現階段不應持有此股，宜趁反彈沽貨，另覓圖利對象。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專業：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

