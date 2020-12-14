  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2020 10:50

《窩輪豪情－梁業豪》美團須守２６７﹒２０元，中線宜趁反彈沽貨

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費
業、工業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
聯想（００９９２）、普拉達（０１９１３）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選
華潤電力（００８３６）、中國聯通（００７６２）、中升控股（００８８１）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強為工業、非必需性消費業與公用事業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投資價值最高的股票現為聯想、小米與華潤燃氣
（０１１９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華潤電力、中升控股與平安好醫生（０１８３３）

　　港股今早（１４日）表現榮辱互見，除走勢明顯較佳的紅籌股外，皆只於窄福內上落。科技
股中，美團（０３６９０）受重大利淡消息影響，股價大幅急挫，惟２７２２０元暫有支持。此
外，２６７２０元料有大戶買家守關；但萬一守不住，短期後市均有條件顯著再跌。本欄認為，
中線投資者於現階段不應持有此股，宜趁反彈沽貨，另覓圖利對象。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專業：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞11/12/2020
【新冠肺炎】林鄭：與科興及復星等簽協議　首批疫苗下月到港
財經熱話11/12/2020
《股市一周》憂中美關係惡化　港股周跌330點　科指升127點
中國故事11/12/2020
《神州經脈》美國重申華為構成安全威脅　人行收水滬指止三周連升
生財有道11/12/2020
危疾保花款多點揀好？4大重點你要知
財經熱話11/12/2020
【大象解咒】分析:恢復派息屬有勝於無　匯控渣打現價不值博
FOCUS11/12/2020
【FOCUS】「膽小鬼遊戲」重演　英歐欲斷難斷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>