《談國論企－黎偉成》經濟明年更強調以供求關係發展

《談國論企》中共中央政治局於２０２０年１２月１１日舉行的會議，指出２０２１年是中

國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，造好經濟工作意義重大，要堅持穩中求進工作總基

調，和立足新發展階段。惹人注目的，是會議所強調的「需求」，要「形成需求牽引供給、供給

創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能」，更合理和平衡的以供、求關係發

展經濟，予人以更強烈的良好期望和願景。



＊要慶祝中共１００周年和確保「十四五」開好局＊



２０２１年是相當重要的一個年頭，可見之於會議指出要「確保「十四五」開好局，以優異

成績慶祝中國共產黨成立１００周年」，由是定出多個重點工作和任務的原則和要求。

我最感興趣的，為（一）會議最新指出的「需求側」。中國近年一直重點強調的，是「供給

側」，而會議是次重申「要抓住供給側結構性改革」，更表「同時要注意需求側改革」，即在力

挺「供給側」的同時，同樣注重「需求側」，乃傳統基本經濟學的供求關係，可見中國由過去的

「計劃經濟」轉「規劃經濟」，再發展成為「供求關係的市場經濟」，為「有中國特色社會主義

」的經濟方針、政策的十分重大改進和提升。

需要指出的，是會議力求「要注意需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流

通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提供國民經濟體系效

能」，所言之重點為「需求牽引供給、供給創造需求」，此為絕對的供求關係雙向和互為牽動的

傳統經濟原則，反映中國越來越融入國際社會和多邊主義。

具體的政策性要求，當然為（二）堅持穩中求進工作總基調，而２０２１年則聚焦於「立足

新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構

性改革為主線，以創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的」，重點肯

定是「新發展」，並力求在理念上、格局上，都要「新發展」，才能夠達致「推高質量發展」。

此舉當然是繼續深化供給側結構性改革，是之為主線，根本動力為創新，根本目的就是要「

滿足人民日益增長的美好生活需求」，而「需求側」當然為「供給側」帶來無限商機和創意。

和（三）堅持系統觀念。會議所指的（１）「鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好

統籌發展和安全」，而最首要的是「鞏固拓展疫情防控」，因為中國即使在防控新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９工作取得相對良好的成績，惟惡疫仍然肆虐於歐美等環球各地，故不得不要繼

續「外防輸入」，否則便不容易達致‘內防反彈’的目標。此點可見中國對現存環球的惡疫，未

有掉以輕心，以確保經濟復甦，甚至穩中求進。

由是會議強調：歲末年初，要毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」各項工作，確保疫情不

出現規模性輸入和反彈。



＊鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果要統籌＊



（２）繼續造好「六穩」工作、落實「六保」保務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟

運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放

同樣重要的，當然是（四）要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應

鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房

地產市場平穩健康發展，持續改善環境生態質量。

會議要求：要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，造好同鄉

村振興有效銜接。要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

