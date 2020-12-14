《異動股》美團開挫逾４％，科技巨頭進軍社區團購遭官媒狠批

《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）開跌４﹒３６％，報２８１元，穿十天（

２８４﹒９６元）、五十天線（２８６﹒６元）；成交約２９４萬股，涉資８﹒３２億元，為開

市表現最差恆指及科指成份股。

近來阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、拼多多、滴滴、美團（０３６９０）

和京東（０９６１８）紛紛搶注社區團購。

內地官媒《人民日報》上周五於微信公眾號刊文，批評互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，

理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，文章強調，人

們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。這不僅是為企業

展儲蓄技術，也是企業的社會責任之所在。

同日，政治局會議提到要強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界解讀可能和科技企業發展社

區團購業務有關。

此後有傳阿里巴巴、拼多多、美團等企業將退出社區團購業務，但內媒求證後發現，上述企

業退出一事均為謠言。

阿里巴巴開升０﹒１５％，報２５８﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒４３％，報５８５

﹒５元；京東（０９６１８）升０﹒２５％，報３２１元。

科指開報８０５６，跌２４點或０﹒３％

現時，恆生指數報２６５２２，升１６點或升０﹒０６％，主板成交１５０﹒６２億元。國

企指數報１０４５３，升１點或升０﹒０１％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２８１﹒０元 跌４﹒３６％

阿里巴巴（０９９８８） ２５８﹒８元 升０﹒１５％

騰訊控股（００７００） ５８５﹒５元 跌０﹒４３％

京東集團（０９６１８） ３２１﹒０元 升０﹒２５％

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（ｎｓ）

