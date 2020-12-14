  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2020 09:22

《異動股》美團開挫逾４％，科技巨頭進軍社區團購遭官媒狠批

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）開跌４﹒３６％，報２８１元，穿十天（
２８４﹒９６元）、五十天線（２８６﹒６元）；成交約２９４萬股，涉資８﹒３２億元，為開
市表現最差恆指及科指成份股。
　　近來阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、拼多多、滴滴、美團（０３６９０）
和京東（０９６１８）紛紛搶注社區團購。
　　內地官媒《人民日報》上周五於微信公眾號刊文，批評互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，
理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，文章強調，人
們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。這不僅是為企業
展儲蓄技術，也是企業的社會責任之所在。
　　同日，政治局會議提到要強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界解讀可能和科技企業發展社
區團購業務有關。
　　此後有傳阿里巴巴、拼多多、美團等企業將退出社區團購業務，但內媒求證後發現，上述企
業退出一事均為謠言。
　　阿里巴巴開升０﹒１５％，報２５８﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒４３％，報５８５
﹒５元；京東（０９６１８）升０﹒２５％，報３２１元。
　　科指開報８０５６，跌２４點或０﹒３％
　　現時，恆生指數報２６５２２，升１６點或升０﹒０６％，主板成交１５０﹒６２億元。國
企指數報１０４５３，升１點或升０﹒０１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　２８１﹒０元　　　跌４﹒３６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２５８﹒８元　　　升０﹒１５％
　　騰訊控股（００７００）　　　５８５﹒５元　　　跌０﹒４３％
　　京東集團（０９６１８）　　　３２１﹒０元　　　升０﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞11/12/2020
【新冠肺炎】林鄭：與科興及復星等簽協議　首批疫苗下月到港
財經熱話11/12/2020
《股市一周》憂中美關係惡化　港股周跌330點　科指升127點
中國故事11/12/2020
《神州經脈》美國重申華為構成安全威脅　人行收水滬指止三周連升
生財有道11/12/2020
危疾保花款多點揀好？4大重點你要知
財經熱話11/12/2020
【大象解咒】分析:恢復派息屬有勝於無　匯控渣打現價不值博
FOCUS11/12/2020
【FOCUS】「膽小鬼遊戲」重演　英歐欲斷難斷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>