《異動股》泡泡瑪特曾穿底暫跌近１％，京東健康升逾４％破頂

《經濟通通訊社１４日專訊》半新股異動，泡泡瑪特（０９９９２）暫跌０﹒７２％，報６

８﹒５元，盤中最低見６１﹒２元創上市新低；成交約７１８萬股，涉資４﹒６７億元。

京東健康（０６６１８）抽高４﹒０２％，報１２６﹒９元，盤中最高見１２９元，升５﹒

７４％破頂，主動買盤６０％。

泡泡瑪特創始人兼董事長王寧指，ＩＰ一直是集團的核心及最重要資產，篩選ＩＰ不會只有

一個風格，而是看重其潛力及自身的特點。王寧指ＩＰ數量不是集團的ＫＰＩ，反看重頭部ＩＰ

的商業價值，也是精力及資源投放的重點，每年會拓展及淘汰ＩＰ。

現時，恆生指數報２６５１１，升５點或升０﹒０２％，主板成交４７８﹒６３億元。國企

指數報１０４８０，升２８點或升０﹒２７％。

上證綜合指數報３３５０，升３點或升０﹒０９％，成交１０４２﹒７７億元人民幣。深證

成份指數報１３５７３，升１８點或升０﹒１４％，成交１２８９﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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泡泡瑪特 （０９９９２） ６８﹒５０元 跌０﹒７２％

和鉑醫藥 （０２１４２） ９﹒９２元 跌１﹒００％

佳源服務 （０１１５３） ３﹒９２元 升０﹒７７％

華潤萬象生活（０１２０９） ２９﹒００元 升０﹒６９％

京東健康 （０６６１８） １２６﹒９０元 升４﹒０２％

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（ｎｓ）

