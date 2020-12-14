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14/12/2020 10:13

《異動股》泡泡瑪特曾穿底暫跌近１％，京東健康升逾４％破頂

　　《經濟通通訊社１４日專訊》半新股異動，泡泡瑪特（０９９９２）暫跌０﹒７２％，報６
８﹒５元，盤中最低見６１﹒２元創上市新低；成交約７１８萬股，涉資４﹒６７億元。
　　京東健康（０６６１８）抽高４﹒０２％，報１２６﹒９元，盤中最高見１２９元，升５﹒
７４％破頂，主動買盤６０％。
　　泡泡瑪特創始人兼董事長王寧指，ＩＰ一直是集團的核心及最重要資產，篩選ＩＰ不會只有
一個風格，而是看重其潛力及自身的特點。王寧指ＩＰ數量不是集團的ＫＰＩ，反看重頭部ＩＰ
的商業價值，也是精力及資源投放的重點，每年會拓展及淘汰ＩＰ。
　　現時，恆生指數報２６５１１，升５點或升０﹒０２％，主板成交４７８﹒６３億元。國企
指數報１０４８０，升２８點或升０﹒２７％。
　　上證綜合指數報３３５０，升３點或升０﹒０９％，成交１０４２﹒７７億元人民幣。深證
成份指數報１３５７３，升１８點或升０﹒１４％，成交１２８９﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特　　（０９９９２）　　６８﹒５０元　　　跌０﹒７２％
　　和鉑醫藥　　（０２１４２）　　　９﹒９２元　　　跌１﹒００％
　　佳源服務　　（０１１５３）　　　３﹒９２元　　　升０﹒７７％
　　華潤萬象生活（０１２０９）　　２９﹒００元　　　升０﹒６９％
　　京東健康　　（０６６１８）　１２６﹒９０元　　　升４﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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