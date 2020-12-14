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14/12/2020 13:10

《異動股》阿里及閱文違《反壟斷法》遭罰款，分別跌３％及２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌２﹒５５％，報２５１﹒８元
，盤中低見２５０﹒６元；成交約１０６８萬股，涉資２７﹒２６億元。
　　中央政治局上周五（１１日）召開會議，強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張後，國家市
場監管總局今日出手，對阿里巴巴投資收購銀泰商業股權、閱文集團收購新麗傳媒股權、豐巢網
絡收購中郵智遞股權等三起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰，對阿里、閱文和豐
巢網絡分別處以５０萬元人民幣罰款的行政處罰，合計１５０萬元人民幣。
　　受消息影響，閱文集團（００７７２）跌２﹒１５％，報５７元。
　　現時，恆生指數報２６３６８點，跌１３７點或跌０﹒５２％，主板成交８５２﹒４１億元
。國企指數報１０４３３點，跌１８點或跌０﹒１８％。恆生科技指數報８０７６點，跌４點或
跌０﹒０５％。
　　上證綜合指數報３３５７點，升１０點或升０﹒３２％，成交２０１６﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３６１９點，升６４點或升０﹒４８％，成交２４６０﹒４２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５１﹒８０元　　　跌２﹒５５％
　　阿里健康（００２４１）　　　２５﹒００元　　　跌０﹒４０％
　　騰訊控股（００７００）　　５７３﹒００元　　　跌２﹒５５％
　　閱文集團（００７７２）　　　５７﹒００元　　　跌２﹒１５％

　　小米集團（０１８１０）　　　２８﹒９５元　　　升５﹒０８％
　　美團－Ｗ（０３６９０）　　２８４﹒６０元　　　跌３﹒１３％
　　京東健康（０６６１８）　　１３１﹒８０元　　　升８﹒０３％
　　京東集團（０９６１８）　　３１５﹒００元　　　跌１﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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