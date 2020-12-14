《娥姐錦囊－張賽娥》內地通縮可刺激消費，明年經濟料增逾６％

《娥姐錦囊》中國國家統計局上周公布，１１月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下跌

０﹒５％，為２００９年１０月以來首次負增長，不過市場毋須過慮，相信通縮只是短暫性，在

經濟增長放緩下，物價下跌，實有助刺激消費，未嘗不是一件好事，估計人行的貨幣政策會保持

寬鬆，預測明年內地經濟增長在６％以上。

雖然有人擔心內地ＣＰＩ下降或衝擊投資者信心，令人跟風撤資，但我估計情況不至那麼嚴

重，始終中國是首個從疫情中走出來的國家，而當局亦致力推動經濟增長，國務院常務會議早前

便提出５大刺激消費方向，包括擴大汽車消費和促進家電下鄉等，目的是鼓勵消費，而國民收入

減少，物價下跌，正好對消費有利。

儘管五眼聯盟近日就香港問題發表聲明，可能影響資金流入內地，但從全國實際使用外資

（ＦＤＩ）數據看來，至今未有撤資跡象，而中國市場正逐步開放市場，為海外投資者提供了無

限商機。在商言商，除非中國突然實施鎖國政策或其他強硬的措施，否財資金應會繼續流入內地

。

市場現時估計，今年內地經濟增長約２﹒１％，增幅比往年低，在今年低基數下，估計明年

經濟增速將會加快，但不會如個別投行預測般急增９％，預計增幅約為６％以上，現時內地不再

追求數字上的高增長，而轉向爭取經濟更平衡及多方向發展，而當局不主張炒賣房地產，也令往

日火車頭減速，再者隨著疫情緩和，醫療等防疫產品的需求亦會回落，越南等生產線恢復，也會

令急單減少，慢慢回復正常的增長。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

