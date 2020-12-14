《美元走勢－羅明立》美元淨空倉金額增加，投資者繼續看淡美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒０６ １０３﹒８９ １０４﹒９９

歐元╱美元 １﹒２１４４ １﹒２１１６ １﹒２１４１

英鎊╱美元 １﹒３３５０ １﹒３２９０ １﹒３３４８

美元╱瑞郎 ０﹒８８８６ ０﹒８８８４ ０﹒８８８７

美元╱港元 ７﹒７５１８ ７﹒７５０７ ７﹒７５１６

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《美元走勢》美國５０個州選舉人將於周一（１４日）投票，將會正式確認總統當選人，掃

除政治上的不明朗因素。另外，美聯儲將於本周舉行議息會議，市場對於局方會否增加量化寬鬆

規模未有一致看法，目前較多分析預期局方將會維持量寬規模，並釋放寬鬆貨幣政策立場。市場

繼續觀望美國國會能夠通過紓困方案，由於失業保障金將於本月底結束，倘若新的救助方案未能

達成，將影響數以百萬計既美國人。



美匯指數短線於９０﹒５０至９１﹒２５整固，後市倘若失守９０﹒５０，將會反覆下試

９０、８９水平。據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截止１２月８日於芝加哥期貨市場上買

賣的外匯期貨中，美元的淨空倉金額為２９０﹒２億美元，較對上一周美元的淨空倉金額

２５７﹒４億美元有所增加，顯示投資者繼續看淡美元走勢。



＊英歐談判再推遲＊



英國與歐盟的談判仍未能解決棘手問題，最後英國首相和歐盟委員會主席決定再次延長談判

限期。目前的分歧仍然集中於競爭規則及捕魚權問題。英倫銀行將於本周議息，由於該行已在上

月增加買債規模，故今次可能會選擇按兵不動，不過由於英國仍然面對無序「脫歐」的風險，央

行可能會考慮推行負利率政策。雙方願意將談判限期再次推遲，似乎不想放棄達成協議的機會，

英鎊跌至５０天線１﹒３１３０附近反彈，走勢仍然反覆只宜輕倉低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

