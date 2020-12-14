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即市新聞

14/12/2020 15:26

《美元走勢－羅明立》美元淨空倉金額增加，投資者繼續看淡美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒０６　　　１０３﹒８９　　　１０４﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４４　　　１﹒２１１６　　　１﹒２１４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３５０　　　１﹒３２９０　　　１﹒３３４８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８８６　　　０﹒８８８４　　　０﹒８８８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５０７　　　７﹒７５１６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國５０個州選舉人將於周一（１４日）投票，將會正式確認總統當選人，掃
除政治上的不明朗因素。另外，美聯儲將於本周舉行議息會議，市場對於局方會否增加量化寬鬆
規模未有一致看法，目前較多分析預期局方將會維持量寬規模，並釋放寬鬆貨幣政策立場。市場
繼續觀望美國國會能夠通過紓困方案，由於失業保障金將於本月底結束，倘若新的救助方案未能
達成，將影響數以百萬計既美國人。
　
　　美匯指數短線於９０﹒５０至９１﹒２５整固，後市倘若失守９０﹒５０，將會反覆下試
９０、８９水平。據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截止１２月８日於芝加哥期貨市場上買
賣的外匯期貨中，美元的淨空倉金額為２９０﹒２億美元，較對上一周美元的淨空倉金額
２５７﹒４億美元有所增加，顯示投資者繼續看淡美元走勢。
　
＊英歐談判再推遲＊
　
　　英國與歐盟的談判仍未能解決棘手問題，最後英國首相和歐盟委員會主席決定再次延長談判
限期。目前的分歧仍然集中於競爭規則及捕魚權問題。英倫銀行將於本周議息，由於該行已在上
月增加買債規模，故今次可能會選擇按兵不動，不過由於英國仍然面對無序「脫歐」的風險，央
行可能會考慮推行負利率政策。雙方願意將談判限期再次推遲，似乎不想放棄達成協議的機會，
英鎊跌至５０天線１﹒３１３０附近反彈，走勢仍然反覆只宜輕倉低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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