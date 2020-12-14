《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，中國公布工業生產和零售銷售

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），澳洲央行公布會議記錄，中國公布工業生產

和零售銷售。



＊澳洲央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布１２月貨幣政策會議記

錄。

５：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會委員暨芬蘭央行總裁雷恩向媒體簡要介紹歐

洲央行貨幣政策和芬蘭經濟前景。１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩在歐洲央行關於疫情大流

行後經濟治理的在線法律研討會上發表講話。



＊中國公布工業生產和零售銷售＊



在數據方面，明早１０：００ａｍ，中國公布１１月城鎮固定資產投資（年初至今），年率

料由１﹒８％升上２﹒６％；工業生產年率料由６﹒９％升上７％；零售銷售年率料由４﹒３％

升上５﹒１％。

３：００ｐｍ，英國公布１０月國際勞工組織失業率（過去三個月）料由４﹒８％升上

５﹒１％。

９：１５ｐｍ，加拿大公布１１月新屋動工，料由２１﹒５萬升上２２萬。９：３０ｐｍ，

加拿大公布１０月製造業銷售，月率料由１﹒５％下滑至０﹒６％。同時，美國公布１２月紐約

聯邦儲備銀行製造業指數，料由６﹒３升上６﹒９。

１０：１５ｐｍ，美國公布１１月工業生產，月率料由１﹒１％下滑至０﹒３％；產能利用

率料由７２﹒８％升上７３％。



＊鉅京控股派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：鉅京控股（０８４５０）和浙江聯合投資（０８３６６）

。（ｈｏ）

