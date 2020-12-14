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即市新聞

14/12/2020 19:13

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，中國公布工業生產和零售銷售

　　《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），澳洲央行公布會議記錄，中國公布工業生產
和零售銷售。

＊澳洲央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布１２月貨幣政策會議記
錄。
　　５：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會委員暨芬蘭央行總裁雷恩向媒體簡要介紹歐
洲央行貨幣政策和芬蘭經濟前景。１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩在歐洲央行關於疫情大流
行後經濟治理的在線法律研討會上發表講話。

＊中國公布工業生產和零售銷售＊

　　在數據方面，明早１０：００ａｍ，中國公布１１月城鎮固定資產投資（年初至今），年率
料由１﹒８％升上２﹒６％；工業生產年率料由６﹒９％升上７％；零售銷售年率料由４﹒３％
升上５﹒１％。
　　３：００ｐｍ，英國公布１０月國際勞工組織失業率（過去三個月）料由４﹒８％升上
５﹒１％。
　　９：１５ｐｍ，加拿大公布１１月新屋動工，料由２１﹒５萬升上２２萬。９：３０ｐｍ，
加拿大公布１０月製造業銷售，月率料由１﹒５％下滑至０﹒６％。同時，美國公布１２月紐約
聯邦儲備銀行製造業指數，料由６﹒３升上６﹒９。
　　１０：１５ｐｍ，美國公布１１月工業生產，月率料由１﹒１％下滑至０﹒３％；產能利用
率料由７２﹒８％升上７３％。

＊鉅京控股派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：鉅京控股（０８４５０）和浙江聯合投資（０８３６６）
。（ｈｏ）

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