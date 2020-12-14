【李小加退任】李小加：對香港未來從無懷疑，日後需擴展互聯互通

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加將於今個月底退任，他

在網上傳媒交流會上表示，對香港的未來從無懷疑，形容如果將一杯水看成有一半空的，只會覺

得香港一直有問題，而他一直認為水是「半滿」。他解釋，中國市場和國際市場將逐漸但不會完

全融合，而香港在當中將發揮很大的作用，認為香港能保持其競爭力，香港未來必須在融合中做

得更深，令兩個市場緊依相連。



＊香港是中美市場不可或缺的紐帶，對香港充滿信心＊



他指，未來１０年中美兩國在共融過程中將有很多衝突，需視乎中美兩國領導能否把握機會

。香港既是「一國」又是「兩制」，是兩大市場中不可或缺的紐帶，只有自己才會把它「弄髒弄

亂」，不存在任何一方不要香港。如果有朝一日，若香港不再有人需要，一定是自身原因，因此

強調自己對香港充滿信心，未來１０年只會繼續發展。

他又提到，本港經歷了社會動盪和疫情困難的兩年，全世界亦一樣過得不容易。如果在錯誤

出現後追究責任是無意義，既然已經發生，大家應一同承認和適應。



＊將「世界的魚」吸引來港，是未來繼任人重點工作＊



李小加又指，近年為互聯互通打下基礎，未來將要考慮將相關發展擴展，例如將機制由現貨

市場擴至期貨市場和衍生品，由南下發展至北上，有關方面仍有很多工作需要做，而人民幣國際

化仍是大方向。他指，集團今後在二次上市等方面仍有工作要做，但他在任內「將水換了」，但

目前仍以「中國的魚」為主，未來需要吸引更多外國投資者到香港並投資Ａ股市場，而將「世界

的魚」吸引到香港來，是未來的繼任人的重點工作之一，該工作不是一、兩天內就可完成，但目

前方向非常清晰，相信繼任人未來會做得更好。（ｓｋ）

